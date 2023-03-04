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    Для «лис» нет ничего «святого»!

    «Саутгемптон» — «Лестер». Прогноз, ставка (к. 2.60) на футбол, АПЛ, 4 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Саутгемптон» — «Лестер»
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    Джейми Варди
    «Саутгемптон» сыграет на своем поле с «Лестером» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 марта, начало — в 20:30 мск. «Саутгемптон» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Марта 2023 года
    Саутгемптон
  • Саутгемптон
    •  Саутгемптон 20:30 Лестер Лестер
  • Лестер
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    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» в нынешнем сезоне имеет огромное проблемы с результатами. И вполне логично, что «святые» борются за выживание в АПЛ.

    Сейчас команда находится на последнем 20 месте в АПЛ. Отставание от спасительной 17 позиции составляет 4 очка.

    Коэффициенты матча Саутгемптон — Лестер

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  • 2.753.302.60Фрибет$40
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    В минувшем туре команда вновь не смогла победить. «Саутгемптон» на выезде с минимальным счетом уступил «Лидсу».

    Все прогнозы на АПЛ

    А вот с атакой у команды имеются заметные проблемы. В 24 матчах «святые» забили всего лишь 19 мячей.

    Нет сомнений, что хозяева будут стараться победить. Нужно срочно выбираться из подвала турнирной таблицы.

    «Лестер»

    Эта команда в нынешнем сезоне выглядит нестабильно. «Лестер» находится на 14 месте в турнирной таблице АПЛ.

    «Лестер» постепенно отдаляется от группы аутсайдеров. Правда, гандикап от опасной зоны все еще зыбкий — 3 очка.

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    • В предыдущем своем поединке АПЛ «Лестер» проиграл. Дома «лисы» минимально уступили лидеру «Арсеналу».

    После того «Лестер» вылетел из Кубка Англии. Команда проиграла полпреду Чемпионшип «Блэкберну» со счетом 1:2.

    В этой встрече гости будут пытаться активно атаковать. Быть может, вновь тряхнет стариной Джейми Варди?!

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Лестера» предлагают — 2.60.

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    На викторию «Саутгемптона» дают — 2.63, ничья оценена — в 3.40.

    «Святые» имеют заметные проблемы в организации игры, особенно это касается реализации.

    Наш прогноз — Победа «Лестера». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.60. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.07.

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    «Саутгемптон» — «Лестер»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 04.03.2023. Прогнозы на футбол. Для «лис» нет ничего «святого»!
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