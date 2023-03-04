«Саутгемптон» сыграет на своем поле с «Лестером» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 марта, начало — в 20:30 мск. «Саутгемптон» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» в нынешнем сезоне имеет огромное проблемы с результатами. И вполне логично, что «святые» борются за выживание в АПЛ.

Сейчас команда находится на последнем 20 месте в АПЛ. Отставание от спасительной 17 позиции составляет 4 очка.

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В минувшем туре команда вновь не смогла победить. «Саутгемптон» на выезде с минимальным счетом уступил «Лидсу».

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А вот с атакой у команды имеются заметные проблемы. В 24 матчах «святые» забили всего лишь 19 мячей.

Нет сомнений, что хозяева будут стараться победить. Нужно срочно выбираться из подвала турнирной таблицы.

«Лестер»

Эта команда в нынешнем сезоне выглядит нестабильно. «Лестер» находится на 14 месте в турнирной таблице АПЛ.

«Лестер» постепенно отдаляется от группы аутсайдеров. Правда, гандикап от опасной зоны все еще зыбкий — 3 очка.

В предыдущем своем поединке АПЛ «Лестер» проиграл. Дома «лисы» минимально уступили лидеру «Арсеналу».

После того «Лестер» вылетел из Кубка Англии. Команда проиграла полпреду Чемпионшип «Блэкберну» со счетом 1:2.

В этой встрече гости будут пытаться активно атаковать. Быть может, вновь тряхнет стариной Джейми Варди?!

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Лестера» предлагают — 2.60.

На викторию «Саутгемптона» дают — 2.63, ничья оценена — в 3.40.

«Святые» имеют заметные проблемы в организации игры , особенно это касается реализации.

Наш прогноз — Победа «Лестера». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.60. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.07.