«Саутгемптон»
«Саутгемптон» в нынешнем сезоне имеет огромное проблемы с результатами. И вполне логично, что «святые» борются за выживание в АПЛ.
Сейчас команда находится на последнем 20 месте в АПЛ. Отставание от спасительной 17 позиции составляет 4 очка.
Коэффициенты матча Саутгемптон — Лестер
В минувшем туре команда вновь не смогла победить. «Саутгемптон» на выезде с минимальным счетом уступил «Лидсу».
А вот с атакой у команды имеются заметные проблемы. В 24 матчах «святые» забили всего лишь 19 мячей.
Нет сомнений, что хозяева будут стараться победить. Нужно срочно выбираться из подвала турнирной таблицы.
«Лестер»
Эта команда в нынешнем сезоне выглядит нестабильно. «Лестер» находится на 14 месте в турнирной таблице АПЛ.
«Лестер» постепенно отдаляется от группы аутсайдеров. Правда, гандикап от опасной зоны все еще зыбкий — 3 очка.
В предыдущем своем поединке АПЛ «Лестер» проиграл. Дома «лисы» минимально уступили лидеру «Арсеналу».
После того «Лестер» вылетел из Кубка Англии. Команда проиграла полпреду Чемпионшип «Блэкберну» со счетом 1:2.
В этой встрече гости будут пытаться активно атаковать. Быть может, вновь тряхнет стариной Джейми Варди?!
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Лестера» предлагают — 2.60.
На викторию «Саутгемптона» дают — 2.63, ничья оценена — в 3.40.
«Святые»
Наш прогноз — Победа «Лестера». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.60. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.07.