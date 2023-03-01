«Нант» сыграет на своем поле с «Лансом» в рамках 1/4 финала Кубка Франции. Матч пройдет 1 марта, начало — в 20:15 мск. «Нант» — «Ланс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нант»

«Нант» в нынешнем сезоне выглядит откровенно неубедительно. Команда скромно осела на 13 месте в таблице.

Правда, результативность — настоящая головная боль «канареек». В 25 матчах чемпионата игроки команды настреляли всего 25 мячей.

В своем последнем поединке команда вновь уступила. «Нант» в родных стенах потерпел минимальное поражение от «Ренна».

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Вот только в Кубке Франции команда проявляет себя выгоднее. Например, в предыдущем раунде был выбит «Анже» (1:2).

Между тем, проблемы «Нанта» в атаке никуда не делись. Они и могут стать определяющими в этой встрече.

«Ланс»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает вполне себе продуктивно. «Ланс» находится на 4 месте в турнирной таблице.

При этом «Ланс» в последнее время находится на некотором спаде. Из 5 последних матчей извлечена лишь одна виктория.

В предыдущем своем поединке «Ланс» добыл 1 балл. На выезде команда расписала мировую с «Монпелье» (1:1).

Главным преимуществом команды являются надежные тылы. «Ланс» пропускает меньше всех в Лиге 1: всего 20 мячей в 25 матчах.

Нет сомнений, что в этой встрече гости будут активно атаковать. В Кубке Франции «Ланс» потенциально способен дойти очень далеко.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ланса» предлагают — 1.79.

На викторию «Нанта» дают — 5.10, ничья оценена — в 3.82.

Обе команды атакуют не лучшим образом, однако в кубковом матче и тех, и других может прорвать .

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.09. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.94.