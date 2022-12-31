«Брага»
Эта команда привычно находится в группе лидеров Примейра Лиги. «Брага» находится на 3 месте в турнирной таблице.
Главным бичом команды является не самая надежная оборона. В 13 сыгранных матчах пропущено 12 мячей.
Коэффициенты матча Брага — Бенфика
В своем предыдущем матче «Брага» провалилась. В Кубке Португалии команда была разгромлена «Спортингом» (5:0).
Отставание от 2 места составляет 1 пункт. Да и победила «Брага» в 9 матчах чемпионата из 13.
В этом матче хозяева явно будут максимально настроены на позитивный результат. Даже отбор очков у лидера будет отличным итогом встречи.
«Бенфика»
«Бенфика» в нынешнем сезоне выглядит просто блестяще. Лидерство в чемпионате и успехи в еврокубках говорят о силе команды.
Более того, «Бенфика» остается единственным клубом лиги, не познавшим горечи поражения. При этом из 13 матчей команда добыла 12 побед.
Последний свой поединок команда провела не столь успешно. В кубковой встрече с «Морейренсе» «орлы» удовлетворились лишь ничьей (1:1).
Мощно выглядит и атака команды. Игроки «Бенфики» в 13 поединках настреляли уже 37 мячей, 9 из которых забил Гонсалу Рамос.
В этой встрече «Бенфика» явно будет активно атаковать. Гонсало Рамос и опытный Рафа Силва способны сделать разницу.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Бенфики» предлагают — 1.73.
На викторию «Браги» дают — 4.42, ничья оценена — в 3.94.
«Орлы» по всем параметрам смотрятся куда мощнее соперника, и наверняка
Наш прогноз — Победа «Бенфики» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.29. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.77.