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    «Орлы» начинают и выигрывают!

    «Брага» — «Бенфика». Прогноз, ставка (к. 2.29) на футбол, Примейра Лига, 31 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Брага» — «Бенфика»
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    Рафа Силва
    «Брага» сыграет на своем поле с «Бенфикой» в рамках 14-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 31 декабря, начало — в 00:15 мск. «Брага» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 31 Декабря 2022 года
    Брага
  • Брага
    •  Брага 00:15 Бенфика Бенфика
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    «Брага»

    Эта команда привычно находится в группе лидеров Примейра Лиги. «Брага» находится на 3 месте в турнирной таблице.

    Главным бичом команды является не самая надежная оборона. В 13 сыгранных матчах пропущено 12 мячей.

    Коэффициенты матча Брага — Бенфика

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  • 4.604.051.70Фрибет$40
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    В своем предыдущем матче «Брага» провалилась. В Кубке Португалии команда была разгромлена «Спортингом» (5:0).

    Все прогнозы на футбол

    Отставание от 2 места составляет 1 пункт. Да и победила «Брага» в 9 матчах чемпионата из 13.

    В этом матче хозяева явно будут максимально настроены на позитивный результат. Даже отбор очков у лидера будет отличным итогом встречи.

    «Бенфика»

    «Бенфика» в нынешнем сезоне выглядит просто блестяще. Лидерство в чемпионате и успехи в еврокубках говорят о силе команды.

    Более того, «Бенфика» остается единственным клубом лиги, не познавшим горечи поражения. При этом из 13 матчей команда добыла 12 побед.

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    • Последний свой поединок команда провела не столь успешно. В кубковой встрече с «Морейренсе» «орлы» удовлетворились лишь ничьей (1:1).

    Мощно выглядит и атака команды. Игроки «Бенфики» в 13 поединках настреляли уже 37 мячей, 9 из которых забил Гонсалу Рамос.

    В этой встрече «Бенфика» явно будет активно атаковать. Гонсало Рамос и опытный Рафа Силва способны сделать разницу.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Бенфики» предлагают — 1.73.

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    На викторию «Браги» дают — 4.42, ничья оценена — в 3.94.

    «Орлы» по всем параметрам смотрятся куда мощнее соперника, и наверняка быстро найдут ключи к воротам хозяев.

    Наш прогноз — Победа «Бенфики» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.29. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.77.

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    «Брага» — «Бенфика»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 31.12.2022. Прогнозы на футбол. «Орлы» начинают и выигрывают!
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