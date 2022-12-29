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    Остановит ли «Ницца» «Ланс»?

    «Ницца» — «Ланс». Прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, Лига 1, 29 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ницца» — «Ланс»
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    «Ланс» выиграл восемь последних матчей
    «Ницца» сыграет на своем поле с «Лансом» в рамках 16-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 29 декабря, начало — в 23:00 мск. «Ницца» — «Ланс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 29 Декабря 2022 года
    Ницца
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  • Франция. Лига 1
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    «Ницца»

    В нынешнем сезоне эта команда выступает не лучшим образом. В турнирной таблице своего чемпионата «Ницца» находится лишь на 9 позиции.

    Главным бичом команды является слабая реализация. В 15 турах игроки коллектива смогли отличиться лишь 15 голами.

    А вот оборона «Орлов» смотрится достаточно позитивно. Пропущено всего 17 мячей, да и проиграли они лишь в 5 матчах из 15.

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    Свой последний матч клуб провел средне, сыграв вничью 1:1 с «Тоттенхэмом». Перед этим он потерпел разгром от «Аталанты», а значит форма хозяев оставляет желать лучшего.

    «Ланс»

    «Ланс» в нынешнем сезоне выглядит весьма выгодно. Команда занимает почетное 2 место, отставая лишь от ПСЖ.

    В предыдущем туре коллектив добыл дежурные три очка. «Ланс» на своем поле переиграл «Клермон» (2:1).

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    • Интересно, что эта виктория стала для клуба уже пятой подряд в Лиге 1. Да и оборона — настоящий бетон (лишь 10 пропущенных мячей).

    С учетом трех товарищеских встреч после этого, победная серия гостей составляет уже восемь поединков, а значит они явные фавориты.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично называют фаворитом «Ланс» — 2,65, успех «Ниццы» оценивается в 3,10, ничья — в 3,00.

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    В последних 12 из 13 матчей во всех турнирах «Ницца» неизменно забивала, а «Ланс» — в последних восьми поединках на всех фронтах.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,85.

    Еще один вариант ставки — «Ланс» выиграет за 2,65. Победная серия в последних матчах гостей делает их шансы более предпочтительными.

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    «Ницца» — «Ланс»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 29.12.2022. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Ницца» «Ланс»?
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