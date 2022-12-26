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    «Лестер» ждет неудача

    «Лестер» — «Ньюкасл». Прогноз, ставка (к. 2.26) на футбол, АПЛ, 26 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лестер» — «Ньюкасл»
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    Джейми Варди
    «Лестер» сыграет на своем поле с «Ньюкаслом» в рамках 17-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 декабря, начало — в 18:00 мск. «Лестер» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Декабря 2022 года
    Лестер
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    «Лестер»

    Эта команда нынешний чемпионат проводит непривычно бледно. «Лестер» сражается за выживание, пусть и поднялся из опасной зоны.

    Более того, «лисы» выиграли лишь 5 поединков из 15. Правда, проиграла команда уже 8 раз.

    Коэффициенты матча Лестер — Ньюкасл

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    В своем предыдущем поединке «Лестер» победил. В Кубке английской лиги «лисы» на выезде учинили разгром скромному «Милтон Кинс» (0:3).

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    «Лестер» осенью заметно прибавил в атаке. Правда, Джейми Варди забил всего 1 мяч в АПЛ, но форвард еще явно не сказал своего последнего слова.

    В этом матче хозяева наверняка будут действовать в привычном русле. Да и матчи против «сорок» для «Лестера» складываются традиционно неплохо.

    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» в текущем сезоне смотрится вполне симпатично. Нынешнее 3 место выглядит перспективной диспозицией.

    В предыдущем своем поединке «Ньюкасл» добыл минимальную викторию. «Сороки» одолели «Борнмут» в матче Кубка английской лиги.

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    • Вот только с реализацией у команды имеются проблемы. В 15 матчах забито всего 29 мячей, что маловато для одного из лидеров.

    А вот обороняется команда весьма монолитно. Об этом говорят лишь 11 пропущенных в свои ворота мячей.

    В этой встрече «Ньюкасл» явно будет активно идти в атаку. Тем более, команда мотивирована сохранить и даже приумножить свои позиции в лиге.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ньюкасла» предлагают — 2.26.

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    На викторию «Лестера» дают — 3.32, ничья оценена — в 3.68.

    «Сороки» наверняка будут действовать с позиции силы, к тому же «Лестер» испытывает сложности с надежностью тылов.

    Наш прогноз — Победа «Ньюкасла». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.26. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.10.

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    «Лестер» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 26.12.2022. Прогнозы на футбол. «Лестер» ждет неудача
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