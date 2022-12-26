«Лестер»
Эта команда нынешний чемпионат проводит непривычно бледно. «Лестер» сражается за выживание, пусть и поднялся из опасной зоны.
Более того, «лисы» выиграли лишь 5 поединков из 15. Правда, проиграла команда уже 8 раз.
Коэффициенты матча Лестер — Ньюкасл
В своем предыдущем поединке «Лестер» победил. В Кубке английской лиги «лисы» на выезде учинили разгром скромному «Милтон Кинс» (0:3).
«Лестер» осенью заметно прибавил в атаке. Правда, Джейми Варди забил всего 1 мяч в АПЛ, но форвард еще явно не сказал своего последнего слова.
В этом матче хозяева наверняка будут действовать в привычном русле. Да и матчи против «сорок» для «Лестера» складываются традиционно неплохо.
«Ньюкасл»
«Ньюкасл» в текущем сезоне смотрится вполне симпатично. Нынешнее 3 место выглядит перспективной диспозицией.
В предыдущем своем поединке «Ньюкасл» добыл минимальную викторию. «Сороки» одолели «Борнмут» в матче Кубка английской лиги.
Вот только с реализацией у команды имеются проблемы. В 15 матчах забито всего 29 мячей, что маловато для одного из лидеров.
А вот обороняется команда весьма монолитно. Об этом говорят лишь 11 пропущенных в свои ворота мячей.
В этой встрече «Ньюкасл» явно будет активно идти в атаку. Тем более, команда мотивирована сохранить и даже приумножить свои позиции в лиге.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ньюкасла» предлагают — 2.26.
На викторию «Лестера» дают — 3.32, ничья оценена — в 3.68.
«Сороки» наверняка будут действовать с позиции силы, к тому же «Лестер»
Наш прогноз — Победа «Ньюкасла». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.26. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.10.