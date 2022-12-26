«Лестер» сыграет на своем поле с «Ньюкаслом» в рамках 17-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 декабря, начало — в 18:00 мск. «Лестер» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лестер»

Эта команда нынешний чемпионат проводит непривычно бледно. «Лестер» сражается за выживание, пусть и поднялся из опасной зоны.

Более того, «лисы» выиграли лишь 5 поединков из 15. Правда, проиграла команда уже 8 раз.

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В своем предыдущем поединке «Лестер» победил. В Кубке английской лиги «лисы» на выезде учинили разгром скромному «Милтон Кинс» (0:3).

Все прогнозы на АПЛ

«Лестер» осенью заметно прибавил в атаке. Правда, Джейми Варди забил всего 1 мяч в АПЛ, но форвард еще явно не сказал своего последнего слова.

В этом матче хозяева наверняка будут действовать в привычном русле. Да и матчи против «сорок» для «Лестера» складываются традиционно неплохо.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» в текущем сезоне смотрится вполне симпатично. Нынешнее 3 место выглядит перспективной диспозицией.

В предыдущем своем поединке «Ньюкасл» добыл минимальную викторию. «Сороки» одолели «Борнмут» в матче Кубка английской лиги.

Вот только с реализацией у команды имеются проблемы. В 15 матчах забито всего 29 мячей, что маловато для одного из лидеров.

А вот обороняется команда весьма монолитно. Об этом говорят лишь 11 пропущенных в свои ворота мячей.

В этой встрече «Ньюкасл» явно будет активно идти в атаку. Тем более, команда мотивирована сохранить и даже приумножить свои позиции в лиге.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ньюкасла» предлагают — 2.26.

На викторию «Лестера» дают — 3.32, ничья оценена — в 3.68.

«Сороки» наверняка будут действовать с позиции силы, к тому же «Лестер» испытывает сложности с надежностью тылов .

Наш прогноз — Победа «Ньюкасла». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.26. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.10.