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    Кто выиграет битву за выживание?

    «Эвертон» — «Вулверхэмптон». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, АПЛ, 26 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Эвертон» — «Вулверхэмптон»
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    «Эвертон» на один балл опережает зону вылета
    «Эвертон» сыграет на своем поле с «Вулверхэмптоном» в рамках 17-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 декабря, начало — в 18:00 мск. «Эвертон» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Декабря 2022 года
    Эвертон
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    •  Эвертон 18:00 Вулверхэмптон Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
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    «Эвертон»

    «Эвертон» в этом сезоне будет вести борьбу за выживание в английской Премьер-лиги. После 15 туров он с 14 очками идет на 17-м месте, опережая зону вылета лишь на балл.

    «Ириски» проиграли шесть встреч из девяти последних во всех турнирах. Помимо этих неудач, они в данном отрезке еще одержали одну викторию, разгромив 3:0 «Кристал Пэлес», и расписали одну мировую.

    Коэффициенты матча Эвертон — Вулверхэмптон

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    К данной же игре клуб из Ливерпуля подходит с 4-матчевой безвыигрышной серией в официальных поединках. Начал коллектив этот отрезок с ничейного результата, а продолжил тремя фиаско кряду.

    Все прогнозы на АПЛ

    Правда, в двух последних играх, которые пришлись на выставочный турнир Суперкубок Сиднея, который мерсисайдцы выиграли после двух побед над «Селтиком» (0:0, 4:2 по пен.) и «Сиднеем» (5:1), так что их форма улучшается.

    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» этот сезон проводит в Премьер-лиге, но выступает там крайне неудачно, замыкая после 15 туров турнирную таблицу. У команды на счету 10 баллов и отставание от безопасной строки в четыре пункта.

    «Волки» в чемпионате смогли одержать только две виктории. Причем последняя из них была еще в середине октября. Также они расписали еще четыре мировые и потерпели девять неудач.

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  • 22/12/2022

    • Такие низкие результаты в первую очередь обусловлены слабой атакой, которая отметилась в воротах соперника только восемь раз. В перерыв на ЧМ-2022 «оранжево-черные» провели два спарринга, сыграв вничью 1:1 с «Эмполи» и обыграв 4:3 «Кадис».

    Рестарт сезона гости начали с победы над «Гиллингемом» (2:0) в 1/8 финала Кубка Лиги, так что их новый тренер Хулен Лопетеги, похоже, приводит команду в чувство.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры называют фаворитом «Эвертон» — 2,30, успех «Вулверхэмптона» оценивается в 3,20, ничья — также в 3,20.

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    В последних трех из четырех матчей «Эвертона» было забито два или больше голов, тогда как в трех последних поединках «Вулверхэмптон» неизменно забивал.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют и более 2,5 голов за 2,50.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют без ничьей за 2,90. Эта ставка учитывает и результативность соперников, и то, что пять последних игр «Эвертона», а также пять из шести последних — «Вулверхэмптона» не заканчивались вничью.

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    «Эвертон» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 26.12.2022. Прогнозы на футбол. Кто выиграет битву за выживание?
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