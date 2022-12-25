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    «Адана Демирспор» удержит третью строку

    «Адана Демирспор» — «Фатих Карагюмрюк». Прогноз, ставка (к. 1.78) на футбол, чемпионат Турции, 25 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Адана Демирспор» — «Фатих Карагюмрюк»
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    «Адана Демирспор»
    В рамках 15-го тура турецкой Суперлиги «Адана Демирспор» на своем поле примет «Фатих Карагюмрюк». Встреча пройдет 25 декабря и начнется в 13:30 по мск. «Адана Демирспор» — «Фатих Карагюмрюк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 25 Декабря 2022 года
    Адана Демирспор
  • Турция. Суперлига
    •  Адана Демирспор 13:30 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк
  • Турция. Суперлига
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    «Адана Демирспор»

    «Адана Демирспор» в текущем сезоне замахнулась на медали. На текущий момент она идет третьей в турнирной таблице, однако конкуренты отстают совсем незначительно, а дуэт лидеров немного оторвался.

    Бывший коллектив Дзюбы за 13 проведенных встреч потерпел только одно фиаско, которое было еще на старте турнира в гостях от «Фенербахче». В других 12 поединках команда поровну поделила мировые и виктории.

    К данной же игре клуб подходит с 10-матчевой беспроигрышной серией в рамках чемпионата страны, где по пять раз побеждал и играл вничью. В своей последней проведенной встрече Суперлиги он на выезде поделил очки с «Аланияспор» 0:0.

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    На своем же поле «Адана Демирспор» в текущем чемпионате еще не уступала, добившись трех выигрышей в пяти матчах и дважды расписала мировые.

    «Фатих Карагюмрюк»

    «Фатих Карагюмрюк» ведет борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. Сейчас он с 13 очкам идет вблизи зоны вылета, опережая ее только по дополнительным показателям.

    Стамбульский коллектив за 13 проведенных встреч чемпионата уступил в шести случаях, три матча он смог выиграть и четыре раза делил очки со своими оппонентами. Причем забил он 24 мяча при 27 пропущенных.

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    • Вот уже как три тура подряд в рамках Суперлиги «красно-черные» выиграть не могут. Сперва в данном отрезке они дважды подряд проиграли, после чего расписали мировую на своем поле с «Газиантеом» — 3:3.

    Вне родных стен «Фатих Карагюмрюк» в этом первенстве смог выиграть лишь раз за шесть проведенных встреч, трижды еще он уступал и расписал две ничьи.

    В истории противостояний этих клубов насчитывается всего пять матчей, в которых они по разу обыграли друг друга и трижды были мировые. На своем же поле «Адана Демирспор» никогда не проигрывала «Фатих Карагюмрюку», раз выиграв при двух ничьих.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Адана Демирспор» предлагают — 1.78.

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    На викторию «Фатих Карагюмрюк» дают — 4.61, ничья оценена — в 4.18.

    Прогнозируем в данном сражении викторию хозяев «Адана Демирспор», которая особо сильно играет дома в общем и в целом очень неплохо против предстоящего противника.

    Также еще можно поставить на высокую результативность в этом поединке, учитывая неплохой атакующий потенциал соперников.

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    «Адана Демирспор» — «Фатих Карагюмрюк»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 25.12.2022. Прогнозы на футбол. «Адана Демирспор» удержит третью строку
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