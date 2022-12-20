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    «Тулуза» снова одолеет «Монпелье»

    «Тулуза» — «Монпелье». Прогноз, ставка (к. 2.06) на футбол, товарищеский матч, 20 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Тулуза» — «Монпелье»
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    Рафаэль Ратао
    «Тулуза» сыграет на своем поле с «Монпелье» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 20 декабря, начало — в 16:00 мск. «Тулуза» — «Монпелье»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 20 Декабря 2022 года
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    «Тулуза»

    «Тулуза» проводит не лучшим образом нынешний сезон. Команда сражается за выживание в Лиге 1, опережая опасную зону лишь на 3 очка.

    Более того, «Тулуза» в 15 матчах чемпионата пропустила уже 27 раз. А вот с атакой у команды относительный порядок — 20 голов.

    Вот только стабильности в игре «Тулузы» нет и в первом приближении. Выиграно всего 4 матча из 15.

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    Свой последний поединок команда не может записать себе в актив. «Тулуза» в контрольной встрече уступила «Галатасараю» (2:1).

    В этом поединке «Тулуза» наверняка будет привычно активно атаковать. Да и последняя победа случилась еще 2 месяца назад.

    «Монпелье»

    В нынешнем сезоне эта команда выглядит не столь уверенно. В турнирной таблице «Монпелье» находится на 14 позиции.

    Самым проблемным звеном команды является оборона. В 15 матчах пропущено 29 мячей.

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    • А вот атака «Монпелье» выглядит поинтереснее. Игроки команды в 15 матчах забили 24 мяча.

    Свой последний матч «Монпелье» провел успешно. В товарищеском поединке был разгромлен «Родез» (5:0).

    Наверняка команда не будет отсиживаться в тылах. Тем более, два последних очных поединка с «Тулузой» были проиграны.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Тулузы» предлагают — 2.06.

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    На викторию «Монпелье» дают — 3.43, ничья оценена — в 3.95.

    «Тулуза» еще пару месяцев назад уверенно переиграла «Монпелье», и наверняка постарается повторить тот результат.

    Наш прогноз — Победа «Тулузы». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.24.

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    «Тулуза» — «Монпелье»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 20.12.2022. Прогнозы на футбол. «Тулуза» снова одолеет «Монпелье»
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