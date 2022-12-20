«Тулуза» сыграет на своем поле с «Монпелье» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 20 декабря, начало — в 16:00 мск. «Тулуза» — «Монпелье»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тулуза»

«Тулуза» проводит не лучшим образом нынешний сезон. Команда сражается за выживание в Лиге 1, опережая опасную зону лишь на 3 очка.

Более того, «Тулуза» в 15 матчах чемпионата пропустила уже 27 раз. А вот с атакой у команды относительный порядок — 20 голов.

Вот только стабильности в игре «Тулузы» нет и в первом приближении. Выиграно всего 4 матча из 15.

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Свой последний поединок команда не может записать себе в актив. «Тулуза» в контрольной встрече уступила «Галатасараю» (2:1).

В этом поединке «Тулуза» наверняка будет привычно активно атаковать. Да и последняя победа случилась еще 2 месяца назад.

«Монпелье»

В нынешнем сезоне эта команда выглядит не столь уверенно. В турнирной таблице «Монпелье» находится на 14 позиции.

Самым проблемным звеном команды является оборона. В 15 матчах пропущено 29 мячей.

А вот атака «Монпелье» выглядит поинтереснее. Игроки команды в 15 матчах забили 24 мяча.

Свой последний матч «Монпелье» провел успешно. В товарищеском поединке был разгромлен «Родез» (5:0).

Наверняка команда не будет отсиживаться в тылах. Тем более, два последних очных поединка с «Тулузой» были проиграны.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Тулузы» предлагают — 2.06.

На викторию «Монпелье» дают — 3.43, ничья оценена — в 3.95.

«Тулуза» еще пару месяцев назад уверенно переиграла «Монпелье», и наверняка постарается повторить тот результат.

Наш прогноз — Победа «Тулузы». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.24.