«Тулуза»
«Тулуза» проводит не лучшим образом нынешний сезон. Команда сражается за выживание в Лиге 1, опережая опасную зону лишь на 3 очка.
Более того, «Тулуза» в 15 матчах чемпионата пропустила уже 27 раз. А вот с атакой у команды относительный порядок — 20 голов.
Вот только стабильности в игре «Тулузы» нет и в первом приближении. Выиграно всего 4 матча из 15.
Свой последний поединок команда не может записать себе в актив. «Тулуза» в контрольной встрече уступила «Галатасараю» (2:1).
В этом поединке «Тулуза» наверняка будет привычно активно атаковать. Да и последняя победа случилась еще 2 месяца назад.
«Монпелье»
В нынешнем сезоне эта команда выглядит не столь уверенно. В турнирной таблице «Монпелье» находится на 14 позиции.
Самым проблемным звеном команды является оборона. В 15 матчах пропущено 29 мячей.
А вот атака «Монпелье» выглядит поинтереснее. Игроки команды в 15 матчах забили 24 мяча.
Свой последний матч «Монпелье» провел успешно. В товарищеском поединке был разгромлен «Родез» (5:0).
Наверняка команда не будет отсиживаться в тылах. Тем более, два последних очных поединка с «Тулузой» были проиграны.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Тулузы» предлагают — 2.06.
На викторию «Монпелье» дают — 3.43, ничья оценена — в 3.95.
«Тулуза» еще пару месяцев назад уверенно переиграла «Монпелье», и наверняка постарается повторить тот результат.
Наш прогноз — Победа «Тулузы». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.24.