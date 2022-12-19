«Шанхай СИПГ» сыграет на своем поле с «Сучжоу Донву» в рамках 1/8 финала Кубка Китая. Матч пройдет 19 декабря, начало — в 10:30 мск. «Шанхай СИПГ» — «Сучжоу Донву»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шанхай СИПГ»

Эта команда нынешний чемпионат проводит довольно продуктивно. «Шанхай СИПГ» находится на 4 месте в таблице Суперлиги.

Вот только проблемы с реализацией являются главным бичом команды. Забито, как для одного из лидеров, маловато — всего 46 мячей в 31 матче.

В предыдущем туре «Шанхай СИПГ» добыл три зачетных балла. На выезде была минимально обыграна «Мэйчжоу Хакка».

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«Шанхай СИПГ» наверняка будет действовать на классе. Обыгрывать столь скромного оппонента команда обязана.

В этом матче хозяева наверняка будут активно атаковать. Тем более, забивать в составе шанхайцев есть кому.

«Сучжоу Донву»

«Сучжоу Донву» выступает в первом китайском дивизионе. Но даже там команда не блистала результатами, заняв итоговое 7 место.

В своем последнем поединке «Сучжоу Донву» смог победить. На выезде команда минимально переиграла «Сычуань Цзюню».

Слабейшим звеном команды является оборона. В 34 матчах в свои ворота пропущено 33 мяча.

В этой встрече «Сучжоу Донву» наверняка будет действовать вторым номером. Главной целью будет нейтрализовать лидеров атак соперника.

Команда не проигрывала уже на протяжении месяца. Вот только хватит ли гостям удачи и фарта, дабы успешно сыграть против столь грозного оппонента?!

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шанхай СИПГ» предлагают — 1.24.

На викторию «Сучжоу Донву» дают — 12.40, ничья оценена — в 6.05.

Хозяева выглядят гораздо мощнее соперника, и наверняка будут активны в атаке с первых минут матча .

Наш прогноз — Фора «Шанхай СИПГ» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.71. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.62.