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    Уверенная победа «Шанхай СИПГ»?

    «Шанхай СИПГ» — «Сучжоу Донву». Прогноз, ставка (к. 2.71) на футбол, Кубок Китая, 19 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Шанхай СИПГ» — «Сучжоу Донву»
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    Оскар
    «Шанхай СИПГ» сыграет на своем поле с «Сучжоу Донву» в рамках 1/8 финала Кубка Китая. Матч пройдет 19 декабря, начало — в 10:30 мск. «Шанхай СИПГ» — «Сучжоу Донву»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Китай. Кубок 19 Декабря 2022 года
    Шанхай Порт
  • Китай. Кубок
    •  Шанхай Порт 10:30 Suzhou Dongwu Suzhou Dongwu
  • Китай. Кубок
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    «Шанхай СИПГ»

    Эта команда нынешний чемпионат проводит довольно продуктивно. «Шанхай СИПГ» находится на 4 месте в таблице Суперлиги.

    Вот только проблемы с реализацией являются главным бичом команды. Забито, как для одного из лидеров, маловато — всего 46 мячей в 31 матче.

    В предыдущем туре «Шанхай СИПГ» добыл три зачетных балла. На выезде была минимально обыграна «Мэйчжоу Хакка».

    Все прогнозы на футбол

    «Шанхай СИПГ» наверняка будет действовать на классе. Обыгрывать столь скромного оппонента команда обязана.

    В этом матче хозяева наверняка будут активно атаковать. Тем более, забивать в составе шанхайцев есть кому.

    «Сучжоу Донву»

    «Сучжоу Донву» выступает в первом китайском дивизионе. Но даже там команда не блистала результатами, заняв итоговое 7 место.

    В своем последнем поединке «Сучжоу Донву» смог победить. На выезде команда минимально переиграла «Сычуань Цзюню».

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    • Слабейшим звеном команды является оборона. В 34 матчах в свои ворота пропущено 33 мяча.

    В этой встрече «Сучжоу Донву» наверняка будет действовать вторым номером. Главной целью будет нейтрализовать лидеров атак соперника.

    Команда не проигрывала уже на протяжении месяца. Вот только хватит ли гостям удачи и фарта, дабы успешно сыграть против столь грозного оппонента?!

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шанхай СИПГ» предлагают — 1.24.

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    На викторию «Сучжоу Донву» дают — 12.40, ничья оценена — в 6.05.

    Хозяева выглядят гораздо мощнее соперника, и наверняка будут активны в атаке с первых минут матча.

    Наш прогноз — Фора «Шанхай СИПГ» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.71. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.62.

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    «Шанхай СИПГ» — «Сучжоу Донву»: прогноз, ставка (2.71), статистика, коэффициенты матча 19.12.2022. Прогнозы на футбол. Уверенная победа «Шанхай СИПГ»?
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