«Сассуоло»
Эта команда в нынешнем сезоне демонстрирует не столь значительные результаты. «Сассуоло» находится на скромном 15 месте в таблице.
Главным проблемным звеном команды остается атака. В 15 поединках игроки «Сассуоло» забили всего 15 мячей.
При этом оборона команды действует не столь надежно. Пропущено 22 мяча, да и выиграл «Сассуоло» только 4 матча из 15.
Свой последний поединок команда провела уверенно. «Сассуоло» удалось нанести поражение «Марселю» (3:2).
В этом поединке «Сассуоло» наверняка не будет отсиживаться в обороне. У соперника будут отсутствовать некоторые ведущие исполнители.
ПСВ
Клуб из Эйндховена привычно борется за чемпионский титул. В турнирной таблице своего чемпионата ПСВ находится на 3 позиции.
При этом борьба за 1 место еще не проиграна. Отставание от лидера «Фейеноорда» измеряется 3 пунктами.
Сильная атака является главным достоянием команды. Игроки ПСВ в 14 матчах наколотили 42 мяча.
Свой последний матч ПСВ провел успешно. В контрольном поединке голландцы перестреляли «Ракув» (4:2).
В этом поединке ПСВ предстанет в экспериментальном составе. Впрочем, даже резерв у голландцев очень сильный.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ПСВ предлагают — 1.63.
На викторию «Сассуоло» дают — 5.46, ничья оценена — в 4.31.
Итальянцы постараются дать бой одному из грандов голландского футбола, и
Наш прогноз — Победа «Сассуоло» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.41. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.23.