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    Сможет ли «Сассуоло» дать бой ПСВ?

    «Сассуоло» — ПСВ. Прогноз, ставка (к. 2.41) на футбол, товарищеский матч, 17 декабря 2022 года

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    Доменико Берарди
    «Сассуоло» сыграет на своем поле с ПСВ в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 17 декабря, начало — в 17:00 мск. «Сассуоло» — ПСВ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сассуоло»

    Эта команда в нынешнем сезоне демонстрирует не столь значительные результаты. «Сассуоло» находится на скромном 15 месте в таблице.

    Главным проблемным звеном команды остается атака. В 15 поединках игроки «Сассуоло» забили всего 15 мячей.

    При этом оборона команды действует не столь надежно. Пропущено 22 мяча, да и выиграл «Сассуоло» только 4 матча из 15.

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    Свой последний поединок команда провела уверенно. «Сассуоло» удалось нанести поражение «Марселю» (3:2).

    В этом поединке «Сассуоло» наверняка не будет отсиживаться в обороне. У соперника будут отсутствовать некоторые ведущие исполнители.

    ПСВ

    Клуб из Эйндховена привычно борется за чемпионский титул. В турнирной таблице своего чемпионата ПСВ находится на 3 позиции.

    При этом борьба за 1 место еще не проиграна. Отставание от лидера «Фейеноорда» измеряется 3 пунктами.

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    • Сильная атака является главным достоянием команды. Игроки ПСВ в 14 матчах наколотили 42 мяча.

    Свой последний матч ПСВ провел успешно. В контрольном поединке голландцы перестреляли «Ракув» (4:2).

    В этом поединке ПСВ предстанет в экспериментальном составе. Впрочем, даже резерв у голландцев очень сильный.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ПСВ предлагают — 1.63.

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    На викторию «Сассуоло» дают — 5.46, ничья оценена — в 4.31.

    Итальянцы постараются дать бой одному из грандов голландского футбола, и наверняка способны зацепиться за ничью.

    Наш прогноз — Победа «Сассуоло» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.41. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.23.

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    «Сассуоло» — ПСВ: прогноз, ставка (2.41), статистика, коэффициенты матча 17.12.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Сассуоло» дать бой ПСВ?
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