17 декабря на стадионе «Терф Мур» состоится матч 23 тура английского Чемпионшипа, в котором «Бернли» примет «Мидлсбро». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Бернли» — «Мидлсбро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бернли»

«Бордовые» уверенно лидируют в таблице с 44 очками на счету. Даже в случае поражения они останутся на вершине при любом раскладе в матчах конкурентов.

В нынешнем сезоне «Бернли» одержал 12 побед при всего двух поражениях. Одним из главных факторов успеха является результативность команды. На ее счету 43 забитых.

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Это будет первый матч после начала международной паузы. Ранее хозяева выиграли 3 раза подряд. Они выбили из Кубка лиги «Кроули Таун» (3:1). Также у команды было две победы подряд в чемпионате, где они разгромили КПР и «Блэкберн» со счетом 3:0.

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«Бернли» лучшая домашняя команда турнира, у которой 7 побед и 4 ничьи. Она остается единственной, кто ни разу не проиграл на своем поле в этом сезоне.

«Мидлсбро»

Для гостей с «Риверсайда» это не менее важная встреча, так как к ней они подошли с серией из трех побед в турнире.

До международной паузы «Мидлсбро» разобрал «Блэкпул» (3:0), обыграл «Норвич» (2:1) и выиграл у «Лутона» (2:1). Все эти результаты входят в серию из пяти игр без поражений.

В гостях «Боро» выиграли 3 раза подряд. К победам над «Норвичем» и «Блэкпулом» добавляются выездные 3:1 с «Халлом».

Отметим, что свои 4 победы на выезде в этом сезоне команда одержала в последних пяти гостевых играх турнира.

Прогноз и ставка

Ожидаемо «бордовые» являются фаворитами встречи. На их победу букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 2.14. Ставки на победу «Мидлсбро» принимаются с котировкой 3.40.

Победа хозяев очень вероятна, несмотря на успешную серию гостей, так как «Бернли» до сих пор ни разу не проиграл на «Терф Мур».

Заиграть ставку с победой первой команды вполне можно, учитывая, что котировка от букмекеров не такая уж и высокая.

Если говорить о результативности, то здесь тоже можно разгуляться. Как минимум у «Бернли» последние четыре матча в турнире завершались с тотал больше 3. В качестве смелого предположения — победа «Бернли» и тотал больше 2.5 за 3.25.