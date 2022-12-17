ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Евгения Тарасова/Владимир МорозовНаши пары всех сильней? Cамым интригующим видом на ЧР-2023 будет не женская одиночка Хулиан Альварес и Лионель МессиИдеальное партнерство. Как Альварес и Месси ведут Аргентину к успеху на ЧМ-2022 Фанаты любят Килиана МбаппеНесовершенные финалисты. Хватит ли Франции сил одолеть Аргентину и войти в историю?
  • 20:35
    • Поляк Марчиняк обслужит финал ЧМ-2022 Аргентина — Франция
  • 20:14
    • Романо: Тренер Португалии Сантуш отправлен в отставку
  • 17:48
    • «Реал» подписал 16-летнего Эндрика из «Палмейраса»
  • 17:03
    • «Рейнджерс» — самый дорогой клуб НХЛ по версии Forbes
  • 20:56
    • Матч за 3-е место на ЧМ в Катаре обслужит местный арбитр
  • 18:54
    • Алькарас признан победителем в номинации «Прогресс года»
    Все новости спорта

    «Терф Мур» — крепость для «Бернли»

    «Бернли» — «Мидлсбро». Ставки (к. 2.14) и прогноз на Чемпионшип 17 декабря 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Бернли Прогнозы на Мидлсбро
    Прогноз и ставки на «Бернли» — «Мидлсбро»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джей Родригес
    17 декабря на стадионе «Терф Мур» состоится матч 23 тура английского Чемпионшипа, в котором «Бернли» примет «Мидлсбро». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Бернли» — «Мидлсбро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 17 Декабря 2022 года
    Бёрнли
  • Бёрнли
    •  Бёрнли 18:00 Мидлсбро Мидлсбро
  • Англия. Чемпионшип
    •

    «Бернли»

    «Бордовые» уверенно лидируют в таблице с 44 очками на счету. Даже в случае поражения они останутся на вершине при любом раскладе в матчах конкурентов.

    В нынешнем сезоне «Бернли» одержал 12 побед при всего двух поражениях. Одним из главных факторов успеха является результативность команды. На ее счету 43 забитых.

    Коэффициенты матча Бёрнли — Мидлсбро

    1X2Новым игрокам
  • 2.083.453.55Фрибет$40
    •

    Это будет первый матч после начала международной паузы. Ранее хозяева выиграли 3 раза подряд. Они выбили из Кубка лиги «Кроули Таун» (3:1). Также у команды было две победы подряд в чемпионате, где они разгромили КПР и «Блэкберн» со счетом 3:0.

    Все прогнозы на футбол

    «Бернли» лучшая домашняя команда турнира, у которой 7 побед и 4 ничьи. Она остается единственной, кто ни разу не проиграл на своем поле в этом сезоне.

    «Мидлсбро»

    Для гостей с «Риверсайда» это не менее важная встреча, так как к ней они подошли с серией из трех побед в турнире.

    До международной паузы «Мидлсбро» разобрал «Блэкпул» (3:0), обыграл «Норвич» (2:1) и выиграл у «Лутона» (2:1). Все эти результаты входят в серию из пяти игр без поражений.

  • Трансферный дайджест. 7 — 12 декабря
  • Беллингем рвется в АПЛ, «Реал» снова покупает молодого бразильца, «Бавария» ищет замену Нойеру, а Рэшфорд хочет к Мбаппе
  • 12/12/2022

    • В гостях «Боро» выиграли 3 раза подряд. К победам над «Норвичем» и «Блэкпулом» добавляются выездные 3:1 с «Халлом».

    Отметим, что свои 4 победы на выезде в этом сезоне команда одержала в последних пяти гостевых играх турнира.

    Прогноз и ставка

    Ожидаемо «бордовые» являются фаворитами встречи. На их победу букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 2.14. Ставки на победу «Мидлсбро» принимаются с котировкой 3.40.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Победа хозяев очень вероятна, несмотря на успешную серию гостей, так как «Бернли» до сих пор ни разу не проиграл на «Терф Мур».

    Заиграть ставку с победой первой команды вполне можно, учитывая, что котировка от букмекеров не такая уж и высокая.

    Если говорить о результативности, то здесь тоже можно разгуляться. Как минимум у «Бернли» последние четыре матча в турнире завершались с тотал больше 3. В качестве смелого предположения — победа «Бернли» и тотал больше 2.5 за 3.25.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Колорадо — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Юта — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Циципас — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Рублев — Чорич
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Галатасарай — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Жабер — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Торино — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Арис
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Эмполи — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Валенсия — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бернли» — «Мидлсбро»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 17.12.2022. Прогнозы на футбол. «Терф Мур» — крепость для «Бернли»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры