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    Уверенная победа «Нефтчи»?!

    «Туран» — «Нефтчи». Прогноз, ставка (к. 2.69) на футбол, чемпионат Азербайджана, 15 декабря 2022 года

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    «Туран» сыграет на своем поле с «Нефтчи» в рамках 17-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 15 декабря, начало — в 13:30 мск. «Туран» — «Нефтчи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Азербайджан. Премьер-лига 15 Декабря 2022 года
    Turan Tovuz
  • Азербайджан. Премьер-лига
    •  Turan Tovuz 13:30 Нефтчи Нефтчи
  • Азербайджан. Премьер-лига
    •

    «Туран»

    Эта команда нынешний чемпионат проводит неплохо. Текущее 6 место в таблице можно аттестовать, как приличную позицию.

    Вот только проблемы с реализацией являются бичом команды. Игроки «Турана» забили всего 11 мячей в 16 поединках.

    В предыдущем туре «Туран» не смог разжиться очками. Поражение от «Зири» (2:1) вышло досадным.

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    «Туран» давненько не обыгрывал бакинцев. Последняя виктория пришлась еще на далекий 2007 год.

    В этом матче хозяева наверняка будут пытаться разжиться заветными баллами. Правда, для этого нужно прибавлять в атаке.

    «Нефтчи»

    «Нефтчи» привычно борется за самые высокие места. На данный момент команда занимает 3 место в турнирной таблице.

    В минувшем туре чемпионата «Нефтчи» провалился. Поражение от «Карабаха» вышло разгромным (0:4).

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    • С надежностью тылов у команды имеются определенные трудности. «Нефтчи» пропустил в свои ворота 19 мячей.

    В этой встрече «Нефтчи» наверняка будет активно идти в атаку. Бакинцы забивают весьма исправно: 31 гол в 16 матчах.

    Неудачно сложился для команды и последний кубковый поединок. Бакинцы минимально уступили «Зире» в первом четвертьфинальном поединке.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Нефтчи» предлагают — 1.59.

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    На викторию «Турана» дают — 5.30, ничья оценена — в 3.72.

    Бакинцы явно сильнее соперника, к тому же полны решимости исправиться за октябрьскую потерю очков в матче с «Тураном».

    Наш прогноз — Фора «Нефтчи» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.69. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.03.

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    «Туран» — «Нефтчи»: прогноз, ставка (2.69), статистика, коэффициенты матча 15.12.2022. Прогнозы на футбол. Уверенная победа «Нефтчи»?!
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