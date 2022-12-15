«Туран» сыграет на своем поле с «Нефтчи» в рамках 17-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 15 декабря, начало — в 13:30 мск. «Туран» — «Нефтчи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Туран»

Эта команда нынешний чемпионат проводит неплохо. Текущее 6 место в таблице можно аттестовать, как приличную позицию.

Вот только проблемы с реализацией являются бичом команды. Игроки «Турана» забили всего 11 мячей в 16 поединках.

В предыдущем туре «Туран» не смог разжиться очками. Поражение от «Зири» (2:1) вышло досадным.

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«Туран» давненько не обыгрывал бакинцев. Последняя виктория пришлась еще на далекий 2007 год.

В этом матче хозяева наверняка будут пытаться разжиться заветными баллами. Правда, для этого нужно прибавлять в атаке.

«Нефтчи»

«Нефтчи» привычно борется за самые высокие места. На данный момент команда занимает 3 место в турнирной таблице.

В минувшем туре чемпионата «Нефтчи» провалился. Поражение от «Карабаха» вышло разгромным (0:4).

С надежностью тылов у команды имеются определенные трудности. «Нефтчи» пропустил в свои ворота 19 мячей.

В этой встрече «Нефтчи» наверняка будет активно идти в атаку. Бакинцы забивают весьма исправно: 31 гол в 16 матчах.

Неудачно сложился для команды и последний кубковый поединок. Бакинцы минимально уступили «Зире» в первом четвертьфинальном поединке.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Нефтчи» предлагают — 1.59.

На викторию «Турана» дают — 5.30, ничья оценена — в 3.72.

Бакинцы явно сильнее соперника , к тому же полны решимости исправиться за октябрьскую потерю очков в матче с «Тураном».

Наш прогноз — Фора «Нефтчи» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.69. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.03.