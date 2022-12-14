Английский «Вулверхэмптон» сыграет против испанского «Кадиса» в рамках товарищеского матча. Встреча состоится 14 декабря, начало — в 14:00 мск. «Кадис» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кадис»

«Кадис» слабо провел осеннюю часть чемпионата Испании. После 14-ти туров клуб из Андалусии занимает предпоследнее место, набрав лишь 11 очков.

Впрочем, ситуацию пока нельзя назвать критичной, учитывая плотность в таблице.

Но некоторые моменты все равно настораживают. Команда Серхио Сориано до сих пор одержала лишь две победы. При этом еще в пяти случаях была зафиксирована ничья.

Также стоит отметить, что «Кадис» забивает в среднем меньше гола за игру (девять мячей в 14-ти матчах).

Но все не так уж однозначно. Например, в в конце октября скромный «Кадис» отгрузил «трёшку» в ворота «Атлетико». А на прошлой неделе эта команда разбила «Манчестер Юнайтед» — 4:2. И пусть топ-клуб АПЛ был без своих звезд, история все равно показательная.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» тем временем как раз перед перерывом свалился на последнее место в таблице АПЛ.

И для руководства клуба это стало логичным поводом для смены главного тренера. После увольнения португальца Бруну Лаже командой будет руководить Хулен Лопетеги.

На прошлой недели «волки» провели товарищескую встречу с «Эмполи». Игра с итальянцами завершилась вничью 0:0.

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Главной проблемой «Вулверхэмптона» до сих пор была игра в атаке. Всего лишь восемь забитых мячей в 15-ти матчах АПЛ — это, конечно, совсем печально.

Прогноз и ставка

Букмекеры не видят фаворита в этом матче. На «Кадис» можно поставить за 2.64, победу «Вулверхэмптона» предлагают за 2.44, а ничью — за 3.55.

Вряд ли команды порадуют результативным футболом. Даже с учетом того, что это всего лишь товарищеская игра.

И у «Кадиса», и у «Вулверхэмптона», конечно, бывают приятные исключения в этом плане, но в очном матче они, скорее всего, просто «засушат» игру.

Ставка — тотал меньше 2,5 за 2.16.