«Кадис»
«Кадис» слабо провел осеннюю часть чемпионата Испании. После 14-ти туров клуб из Андалусии занимает предпоследнее место, набрав лишь 11 очков.
Впрочем, ситуацию пока нельзя назвать критичной, учитывая плотность в таблице.
Но некоторые моменты все равно настораживают. Команда Серхио Сориано до сих пор одержала лишь две победы. При этом еще в пяти случаях была зафиксирована ничья.
Также стоит отметить, что «Кадис» забивает в среднем меньше гола за игру (девять мячей в 14-ти матчах).
Но все не так уж однозначно. Например, в в конце октября скромный «Кадис» отгрузил «трёшку» в ворота «Атлетико». А на прошлой неделе эта команда разбила «Манчестер Юнайтед» — 4:2. И пусть топ-клуб АПЛ был без своих звезд, история все равно показательная.
«Вулверхэмптон»
«Вулверхэмптон» тем временем как раз перед перерывом свалился на последнее место в таблице АПЛ.
И для руководства клуба это стало логичным поводом для смены главного тренера. После увольнения португальца Бруну Лаже командой будет руководить Хулен Лопетеги.
На прошлой недели «волки» провели товарищескую встречу с «Эмполи». Игра с итальянцами завершилась вничью 0:0.
Главной проблемой «Вулверхэмптона» до сих пор была игра в атаке. Всего лишь восемь забитых мячей в 15-ти матчах АПЛ — это, конечно, совсем печально.
Прогноз и ставка
Букмекеры не видят фаворита в этом матче. На «Кадис» можно поставить за 2.64, победу «Вулверхэмптона» предлагают за 2.44, а ничью — за 3.55.
Вряд ли команды порадуют результативным футболом. Даже с учетом того, что это всего лишь товарищеская игра.
И у «Кадиса», и у «Вулверхэмптона», конечно, бывают приятные исключения в этом плане, но в очном матче они, скорее всего, просто «засушат» игру.
Ставка — тотал меньше 2,5 за 2.16.