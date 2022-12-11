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    «Аристократы» начинают и выигрывают

    «Челси» — «Астон Вилла». Прогноз, ставка (к. 2.33) на футбол, товарищеский матч, 11 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Астон Вилла»
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    Армандо Броя
    «Челси» сыграет на своем поле с «Астон Виллой» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 11 декабря, начало — в 17:10 мск. «Челси» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 11 Декабря 2022 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 17:10 Астон Вилла Астон Вилла
  • Бирмингем
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    «Челси»

    Эта команда проводит явно не лучший свой сезон. «Челси» находится на скромном 8 месте в турнирной таблице АПЛ.

    При этом «Челси» отвратительно неудачно атакует. В 14 поединках «аристократы» смогли набить лишь 17 мячей.

    Есть проблемы и с надежностью тылов. Пропущено 17 мячей, да и отдельных провальных матчей у лондонцев немало.

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    Свой последний поединок команда провела неудачно. «Челси» минимально уступил «Ньюкаслу».

    В этом поединке «Челси» наверняка будет активно атаковать. Даже без ряда лидеров «аристократы» смотрятся вполне прилично.

    «Астон Вилла»

    В нынешнем сезоне эта команда выступает не лучшим образом. Бирмингемцы оккупировали скромное 12 место в таблице.

    Более того, отрыв от опасной зоны все еще зыбкий — 5 очков. Да и вообще, «Астон Вилла» по игре не впечатляет.

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    • Главным бичом команды является слабая реализация. В 15 матчах «вилланы» забили всего 16 мячей.

    Свой последний матч команда провела не столь успешно. В контрольной встрече бирмингемцы не смогли одолеть «Брайтон» (2:2).

    В этом поединке команда постарается дать бой более сильному оппоненту. К слову, «Астон Вилла» не выигрывала у лондонцев уже полтора года.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Челси» предлагают — 1.72.

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    На викторию «Астон Виллы» дают — 5.07, ничья оценена — в 3.86.

    Лондонцы наверняка постараются как можно активнее сыграть в атаке, и наверняка пойдут вперед со стартовых минут матча.

    Наш прогноз — Победа «Челси» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.33. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.24.

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    «Челси» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 11.12.2022. Прогнозы на футбол. «Аристократы» начинают и выигрывают
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