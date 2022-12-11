«Челси» сыграет на своем поле с «Астон Виллой» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 11 декабря, начало — в 17:10 мск. «Челси» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

Эта команда проводит явно не лучший свой сезон. «Челси» находится на скромном 8 месте в турнирной таблице АПЛ.

При этом «Челси» отвратительно неудачно атакует. В 14 поединках «аристократы» смогли набить лишь 17 мячей.

Есть проблемы и с надежностью тылов. Пропущено 17 мячей, да и отдельных провальных матчей у лондонцев немало.

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Свой последний поединок команда провела неудачно. «Челси» минимально уступил «Ньюкаслу».

В этом поединке «Челси» наверняка будет активно атаковать. Даже без ряда лидеров «аристократы» смотрятся вполне прилично.

«Астон Вилла»

В нынешнем сезоне эта команда выступает не лучшим образом. Бирмингемцы оккупировали скромное 12 место в таблице.

Более того, отрыв от опасной зоны все еще зыбкий — 5 очков. Да и вообще, «Астон Вилла» по игре не впечатляет.

Главным бичом команды является слабая реализация. В 15 матчах «вилланы» забили всего 16 мячей.

Свой последний матч команда провела не столь успешно. В контрольной встрече бирмингемцы не смогли одолеть «Брайтон» (2:2).

В этом поединке команда постарается дать бой более сильному оппоненту. К слову, «Астон Вилла» не выигрывала у лондонцев уже полтора года.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Челси» предлагают — 1.72.

На викторию «Астон Виллы» дают — 5.07, ничья оценена — в 3.86.

Лондонцы наверняка постараются как можно активнее сыграть в атаке, и наверняка пойдут вперед со стартовых минут матча .

Наш прогноз — Победа «Челси» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.33. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.24.