«Олимпиакос» сыграет на своем поле с «Ноттингем Форест» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 10 декабря, начало — в 20:00 мск. «Олимпиакос» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Олимпиакос»

Нынешний сезон проходит для этой команды крайне неудачно. «Олимпиакос» занимает лишь 4 место в турнирной таблице чемпионата Греции.

При этом «Олимпиакос» откровенно слабо атакует. В 13 турах чемпионата игроки команды отличились всего 18 голами.

Зато оборона команды действует весьма монолитно. Пропущено всего 8 мячей, что является одним из лучших показателей в греческом чемпионате.

Все прогнозы на футбол

Свой последний контрольный поединок греки вряд ли могут записать себе в актив. Команда не сумела одолеть «Стандард» (3:3).

В этом поединке «Олимпиакос» наверняка будет активно действовать в атаке. Вот только нестабильным грекам придется непросто.

«Ноттингем Форест»

В нынешнем сезоне эта команда борется за выживание в АПЛ. Правда, сейчас «лесники» пребывают в зоне вылета.

Причем отставание от спасительного 17 места минимальное. Да и всего лишь 3 победы в 15 турах — явно не лучший результат.

Вот только забивает «Ноттингем Форест» с огромной натугой. В 15 матчах АПЛ «лесники» наколотили всего 11 мячей.

Однако главным бичом команды является слабая оборона. В чемпионате Англии «Ноттингем Форест» пропустил уже 30 раз.

В этом поединке англичане наверняка будут стараться сдержать атаки гранда греческого футбола. «Лесники» вполне способны добиться положительного результата.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Олимпиакоса» предлагают — 1.74.

На викторию «Ноттингем Форест» дают — 5.12, ничья оценена — в 3.84.

«Лесники» постараются реабилитироваться за свои последние неудачи , к тому же соперник крайне нестабилен.

Наш прогноз — Победа «Ноттингем Форест» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.13.