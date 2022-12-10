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    «Лесники» дадут бой грекам

    «Олимпиакос» — «Ноттингем Форест». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, товарищеский матч, 10 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Олимпиакос» — «Ноттингем Форест»
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    Райан Йетс
    «Олимпиакос» сыграет на своем поле с «Ноттингем Форест» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 10 декабря, начало — в 20:00 мск. «Олимпиакос» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 10 Декабря 2022 года

    «Олимпиакос»

    Нынешний сезон проходит для этой команды крайне неудачно. «Олимпиакос» занимает лишь 4 место в турнирной таблице чемпионата Греции.

    При этом «Олимпиакос» откровенно слабо атакует. В 13 турах чемпионата игроки команды отличились всего 18 голами.

    Зато оборона команды действует весьма монолитно. Пропущено всего 8 мячей, что является одним из лучших показателей в греческом чемпионате.

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    Свой последний контрольный поединок греки вряд ли могут записать себе в актив. Команда не сумела одолеть «Стандард» (3:3).

    В этом поединке «Олимпиакос» наверняка будет активно действовать в атаке. Вот только нестабильным грекам придется непросто.

    «Ноттингем Форест»

    В нынешнем сезоне эта команда борется за выживание в АПЛ. Правда, сейчас «лесники» пребывают в зоне вылета.

    Причем отставание от спасительного 17 места минимальное. Да и всего лишь 3 победы в 15 турах — явно не лучший результат.

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    • Вот только забивает «Ноттингем Форест» с огромной натугой. В 15 матчах АПЛ «лесники» наколотили всего 11 мячей.

    Однако главным бичом команды является слабая оборона. В чемпионате Англии «Ноттингем Форест» пропустил уже 30 раз.

    В этом поединке англичане наверняка будут стараться сдержать атаки гранда греческого футбола. «Лесники» вполне способны добиться положительного результата.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Олимпиакоса» предлагают — 1.74.

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    На викторию «Ноттингем Форест» дают — 5.12, ничья оценена — в 3.84.

    «Лесники» постараются реабилитироваться за свои последние неудачи, к тому же соперник крайне нестабилен.

    Наш прогноз — Победа «Ноттингем Форест» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.13.

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    «Олимпиакос» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 10.12.2022. Прогнозы на футбол. «Лесники» дадут бой грекам
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