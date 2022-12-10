«Олимпиакос»
Нынешний сезон проходит для этой команды крайне неудачно. «Олимпиакос» занимает лишь 4 место в турнирной таблице чемпионата Греции.
При этом «Олимпиакос» откровенно слабо атакует. В 13 турах чемпионата игроки команды отличились всего 18 голами.
Зато оборона команды действует весьма монолитно. Пропущено всего 8 мячей, что является одним из лучших показателей в греческом чемпионате.
Свой последний контрольный поединок греки вряд ли могут записать себе в актив. Команда не сумела одолеть «Стандард» (3:3).
В этом поединке «Олимпиакос» наверняка будет активно действовать в атаке. Вот только нестабильным грекам придется непросто.
«Ноттингем Форест»
В нынешнем сезоне эта команда борется за выживание в АПЛ. Правда, сейчас «лесники» пребывают в зоне вылета.
Причем отставание от спасительного 17 места минимальное. Да и всего лишь 3 победы в 15 турах — явно не лучший результат.
Вот только забивает «Ноттингем Форест» с огромной натугой. В 15 матчах АПЛ «лесники» наколотили всего 11 мячей.
Однако главным бичом команды является слабая оборона. В чемпионате Англии «Ноттингем Форест» пропустил уже 30 раз.
В этом поединке англичане наверняка будут стараться сдержать атаки гранда греческого футбола. «Лесники» вполне способны добиться положительного результата.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Олимпиакоса» предлагают — 1.74.
На викторию «Ноттингем Форест» дают — 5.12, ничья оценена — в 3.84.
Наш прогноз — Победа «Ноттингем Форест» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.13.