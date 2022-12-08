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    Продолжится ли беспроигрышная серия «Козенцы»?

    «Козенца» — «Брешия». Прогноз, ставки (к. 2.30) на футбол, Серия B, 8 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Козенца» — «Брешия»
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    «Брешия» идет на 6-м месте Серии B
    В 16-м туре итальянской Серии B «Брешия» на своем поле будет принимать «Козенцу». Начало встречи — в 17:00 мск. «Козенца» — «Брешия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Козенца»

    «Козенца» — один из аутсайдеров чемпионата, где занимает 15-е место в турнирной таблице с 16 очками в копилке.

    Команда только на один балл опережает зону плей-офф за право остаться в Серии B. Зону вылета она также опережает на один пункт.

    Главной проблемой коллектива является ненадежная оборона, ведь лишь предпоследний в таблице «Комо» пропустил больше его.

    Все прогнозы на футбол

    Клуб не знает поражений в последних трех матчах при одной победе и двух ничьих. Указанный выигрыш — единственный в последних восьми играх при пяти поражениях, так что форма хозяев противоречива.

    «Брешия»

    Клуб занимает 13-е место в турнирной таблице Серии B после 15-ти туров. Команда выступает нестабильно, лишь 18 забитых мячей в чемпионате при 19 пропущенных.

    Несмотря на это, «Брешия» борется за выход в плей-офф Серии B — позиции от 3-й до 8-й. Сейчас команда занимает шестое место.

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    • Самым заметным игроком коллектива является 25-летний французский нападающий Флориан Айе, который поразил ворота соперников 5 раз в 15 матчах.

    В последних 10-ти последних поединках они победили лишь раз, тогда как потерпели поражение четырежды, так что их шансы выиграть неочевидны.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,20, успех хозяев поля оценивается в 3,50, ничья — в 3,00.

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    В последних шести выездных матчах во всех турнирах «Брешия» если и забивала, то не делала это первой.

    Посему наши прогноз и ставка — «Козенца» забьет первый гол за 2,30.

    Еще один вариант ставки — гол в обоих таймах за 2,00. То, что «Брешия» в последних гостевых матчах отыгрывается, а «Козенца» вторая по пропущенным мячам, дает хороший шанс на такой расклад.

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    «Козенца» — «Брешия»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 08.12.2022. Прогнозы на футбол. Продолжится ли беспроигрышная серия «Козенцы»?
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