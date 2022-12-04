«Пафос» сыграет на своем поле с «Панатинаикосом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 4 декабря, начало — в 19:00 мск. «Пафос» — «Панатинаикос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Пафос»

Эта команда нынешний сезон проводит превосходно. В своем чемпионате «Пафос» находится на 1 месте.

Более того, «Пафос» блестяще обороняется. В 12 турах чемпионата Кипра команда пропустила только 5 раз.

В предыдущем своем официальном поединке «Пафос» не смог одержать викторию. На выезде команда удовлетворилась ничьей с «Арисом» (2:2).

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А вот в контрольном поединке команда уступила. «Пафос» пропустил два сухих мяча от «Олвейз Рэди».

В этом поединке команда будет действовать вторым номером. Впрочем, дать бой грекам ей вполне по силам.

«Панатинаикос»

Нынешний сезон для этой команды складывается — лучше не придумаешь. Единоличное лидерство в чемпионате выглядит заслуженным.

Причем «Панатинаикос» выиграл 12 поединков из 13. Вот только забила команда не так много — 24 гола.

«Панатинаикос» в своем последнем матче вновь порадовал результатом. Дома команда переиграла «Атромитос» (2:0).

Да и оборона «зеленых» — настоящий бетон. В 13 турах чемпионата Греции она дала сбой только 4 раза.

В этой встрече греки наверняка будут активны в атаке. Состав у них сильный, к тому же основные исполнители не обременены выступлениями на Мундиале.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Панатинаикоса» предлагают — 1.72.

На викторию «Пафоса» дают — 5.75, ничья оценена — в 3.30.

«Панатинаикос» в нынешнем сезоне выглядит блестяще, и наверняка покажет свою силу и в этом матче.

Наш прогноз — Победа «Панатинаикоса» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Победа «Панатинаикоса» во 2 тайме за 2.10.