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    Одержит ли «Витория Гимарайнш» первую победу в Кубке Лиги?

    «Витория Гимарайнш» — «Белененсеш». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, Кубок португальской Лиги, 1 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Витория Гимарайнш» — «Белененсеш»
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    «Витория Гимарайнш» проиграла лишь раз в последних 11 матчах
    «Витория Гимарайнш» сыграет на своем поле с «Белененсеш» в рамках 2 тура группового раунда Кубка португальской Лиги. Матч пройдет 1 декабря, начало — в 23:45 мск. «Витория Гимарайнш» — «Белененсеш»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Витория Гимарайнш»

    «Витория Гимарайнш» уже начала свои выступления в Кубке португальской Лиги. В первом туре она дома сыграла вниью с «Вилафранкенсе» (0:0).

    Теперь команда занимает второе место в группе F. Отставание от лидера «Боавишты», которая провела на игру больше, составляет пять очков.

    По итогам 13 туров элитного дивизиона страны, Примейры, клуб занимает шестую строчку, уступая зоне еврокубков по разнице мячей.

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    В последних 11 поединках во всех турнирах коллектив потерпел только одно поражение при семи победах и трех ничьих, что делает его безусловным фаворитом игры.

    «Белененсеш»

    «Белененсеш» также начал свои выступления в Кубке португальской Лиги. В первом туре он уступил «Боавиште» (2:3) на своем поле.

    Эта неудача оставляет команду на последнем месте в группе с нулем очков. Правда, у нее еще есть поединок в запасе.

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    • Команда выступает во втором по рангу дивизионе Португалии — Сегунде. Она занимает 16 место — в зоне плей-офф за право не понизиться в классе.

    «Белененсеш» выиграл лишь раз в последних шести матчах при четырех поражениях, а значит трудно поверить в успех гостей в этой игре.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,36. Успех гостей оценивается в 8,00, тогда как ничья — в 4,20.

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    «Витория Гимарайнш» в куда лучшей форме, чем соперник, да и выступает куда лучше в элитном дивизионе, тогда как ее оппоненты неудачно проводят сезон классом ниже.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Витория Гимарайнш» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,15.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,10, поскольку «Белененсеш» забивал как минимум один мяч в последних пяти матчах во всех турнирах.

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    «Витория Гимарайнш» — «Белененсеш»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 01.12.2022. Прогнозы на футбол. Одержит ли «Витория Гимарайнш» первую победу в Кубке Лиги?
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