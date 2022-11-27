ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джуд Беллингем и Мейсон МаунтАнглия — США. Онлайн Макар ИгнатовПлющенко победит Мишина? Чего ждать от последнего этапа Гран-при России? Месси и компания опозорились в матче против саудитовОт гаитянского американца до Месси: главные сенсации чемпионатов мира
  • 21:08
    • Кейн и Стерлинг сыграют в атаке сборной Англии против США
  • 20:57
    • Сборная Нидерландов сыграла вничью с Эквадором на ЧМ-2022
  • 19:14
    • «Спартак», «Зенит», «Краснодар» и «Ростов» примут участие в турнире РПЛ в Абу-Даби
  • 18:02
    • Сборная Сенегала одержала первую победу на чемпионате мира в Катаре
    Все новости спорта

    КАМАЗ переедет молодых краснодарцев

    «Краснодар-2» — КАМАЗ. Прогноз, ставка (к. 2.51) на футбол, Первая лига, 27 ноября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на ФНЛ — Первая лига Прогнозы на Краснодар-2 Прогнозы на КамАЗ Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Краснодар-2» — КАМАЗ
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    КАМАЗ
    «Краснодар-2» сыграет на своем поле с КАМАЗом в рамках 20-го тура чемпионата России. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 13:00 мск. «Краснодар-2» — КАМАЗ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 27 Ноября 2022 года
    Краснодар-2
  • Россия. ФНЛ
    •  Краснодар-2 13:00 КамАЗ КамАЗ
  • Россия. ФНЛ
    •

    «Краснодар-2»

    Молодым кубанцам нынешний сезон дается крайне тяжело. Команда твердо стоит на вылет, осев на самом дне таблицы.

    В 19 поединках краснодарцы добыли всего лишь 3 победы. Причем проиграла команда уже 13 раз.

    В предыдущем туре «Краснодар-2» вновь разочаровал. Дома «бычки» были биты хабаровчанами (1:4).

    Прогнозы на ФНЛ

    «Краснодар-2» забивает меньше гола за матч. В 19 турах игроки команды отличились всего 13 забитыми мячами.

    Поединки с челнинцами для команды традиционно складываются успешно. Из четырех очных поединков «Краснодар-2» выиграл два раза.

    КАМАЗ

    Команда-сенсация старта сезона откатилась почти в середину таблицы. Челнинцы сейчас седьмые, и это — еще не самая плохая диспозиция.

    В минувшем туре КАМАЗ добыл три очка. Дома команда сумела переиграть проблемную «Кубань» (2:1).

  • Кому нужен успех на ЧМ-2022? Месси, Роналду или Мбаппе?
  • Чемпионат мира в Катаре может существенно повлиять на клубную карьеру топ-игроков
  • 22/11/2022

    • Более того, челнинцы прервали свою трехматчевую серию без побед. Что, разумеется, прибавило игрокам команды мотивации продолжить в том же духе.

    В этой встрече КАМАЗ наверняка будет действовать первым номером. Команда смотрится монолитнее кубанской молодежи.

    Стоит отметить надежные тылы челнинцев. В 19 турах команда пропустила в свои ворота 19 мячей.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу КАМАЗа предлагают — 2.51.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Краснодара-2» дают — 2.73, ничья оценена — в 3.26.

    Челнинцы по игре смотрятся монолитнее оппонента, к тому же молодые краснодарцы имеют заметные проблемы с реализацией.

    Наш прогноз — Победа КАМАЗа. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.51. Еще вариант для ставки — Победа КАМАЗа во 2 тайме за 2.85.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.60
  • Прогноз на матч Анахайм — Оттава
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Уэска — Спортинг Хихон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.48
  • Экспресс дня 25 ноября
  • Сегодня в 23:45
    •  1.53
  • Прогноз на матч Шарлотт Хорнетс — Миннесота Тимбервулвз
  • Баскетбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Филадельфия — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 01:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Орландо — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Портленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  5.50
  • Прогноз на матч Милуоки — Кливленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Майами — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Индиана — Бруклин
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Бостон — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Оклахома-Сити Тандер — Чикаго Буллз
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Баффало Сэйбрз — Нью-Джерси Дэвилз
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Вегас Голден Найтс — Сиэтл Кракенс
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Краснодар-2» — КАМАЗ: прогноз, ставка (2.51), статистика, коэффициенты матча 27.11.2022. Прогнозы на футбол. КАМАЗ переедет молодых краснодарцев
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры