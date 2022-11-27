«Краснодар-2» сыграет на своем поле с КАМАЗом в рамках 20-го тура чемпионата России. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 13:00 мск. «Краснодар-2» — КАМАЗ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Краснодар-2»

Молодым кубанцам нынешний сезон дается крайне тяжело. Команда твердо стоит на вылет, осев на самом дне таблицы.

В 19 поединках краснодарцы добыли всего лишь 3 победы. Причем проиграла команда уже 13 раз.

В предыдущем туре «Краснодар-2» вновь разочаровал. Дома «бычки» были биты хабаровчанами (1:4).

Прогнозы на ФНЛ

«Краснодар-2» забивает меньше гола за матч. В 19 турах игроки команды отличились всего 13 забитыми мячами.

Поединки с челнинцами для команды традиционно складываются успешно. Из четырех очных поединков «Краснодар-2» выиграл два раза.

КАМАЗ

Команда-сенсация старта сезона откатилась почти в середину таблицы. Челнинцы сейчас седьмые, и это — еще не самая плохая диспозиция.

В минувшем туре КАМАЗ добыл три очка. Дома команда сумела переиграть проблемную «Кубань» (2:1).

Более того, челнинцы прервали свою трехматчевую серию без побед. Что, разумеется, прибавило игрокам команды мотивации продолжить в том же духе.

В этой встрече КАМАЗ наверняка будет действовать первым номером. Команда смотрится монолитнее кубанской молодежи.

Стоит отметить надежные тылы челнинцев. В 19 турах команда пропустила в свои ворота 19 мячей.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу КАМАЗа предлагают — 2.51.

На викторию «Краснодара-2» дают — 2.73, ничья оценена — в 3.26.

Челнинцы по игре смотрятся монолитнее оппонента, к тому же молодые краснодарцы имеют заметные проблемы с реализацией.

Наш прогноз — Победа КАМАЗа. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.51. Еще вариант для ставки — Победа КАМАЗа во 2 тайме за 2.85.