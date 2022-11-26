ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохаммед МунтариВторой шанс Катара и англо-американские разборки. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня Япония — ГерманияДневник ЧМ-2022. Японская сенсация, возвращение тики-таки и хорватская тоска Майкл ЧендлерЧендлер — самый переоцененный легковес UFC. Майкл бьет только ветеранов, а побед над реальными топами до сих пор нет
  • 23:56
    • Дубль Ришарлисона принес сборной Бразилии победу над Сербией
  • 21:37
    • Роналду стал первым игроком, забивавшим на 5 чемпионатах мира
  • 21:02
    • Сборные Португалии и Ганы выдали голевую феерию
  • 21:54
    • СКА в овертайме проиграл «Локомотиву»
  • 21:43
    • Минское «Динамо» уверенно разобралось с московскими одноклубниками
  • 21:35
    • «Северсталь» обыграла «Витязь» и прервала серию поражений
  • 21:24
    • ЦСКА «всухую» обыграл «Торпедо», у Соркина дубль
    Все новости спорта

    «Армейцы» переиграют южан

    «Сочи» — ЦСКА. Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол, Кубок России, 26 ноября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на Фонбет Кубок России Прогнозы на Сочи Прогнозы на ЦСКА
    Прогноз и ставки на «Сочи» — ЦСКА
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хесус Медина
    «Сочи» сыграет на своем поле с ЦСКА в рамках 6-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 26 ноября, начало — в 16:00 мск. «Сочи» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Кубок 26 Ноября 2022 года
    Сочи
  • Сочи
    •  Сочи 16:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
    •

    «Сочи»

    Южане пожертвовали Кубком. Очевидно, что сочинцы поставили на чемпионат, где их выступления также не назовешь успешными.

    Наверняка в этом поединке «Сочи» предстанет в экспериментальном составе. Все равно команда не поднимется даже на 3 строчку.

    Коэффициенты матча Сочи — ЦСКА

    1X2Новым игрокам
  • 2.853.652.35Фрибет$40
    •

    В предыдущем туре Кубка России «Сочи» выиграл. Правда, сочинцы одолели «Торпедо» лишь в серии пенальти.

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с «армейцами» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков южане выиграли дважды при трех поражениях.

    ЦСКА

    Владимир Федотов вновь будет противостоять команде, которую фактически сам и сконструировал. Да и мотивация у москвичей имеется: еще можно опередить «Урал».

    В минувшем туре Кубка ЦСКА уступил. В серии пенальти команда Федотова проиграла «Уралу».

  • Трансферный дайджест. 15 — 21 ноября
  • Реанимация Икарди, Депай в АПЛ, новая звезда «РБ Зальцбург»
  • 21/11/2022

    • Наверняка состав ЦСКА будет далеким от идеального. Лидеры получат передышку, и свой шанс получит талантливая молодежь.

    Наверняка в этом поединке «армейцы» будут активны в атаке. Свои шансы у гостей точно будут.

    Прогноз и ставка

    На победу ЦСКА в этом матче можно поставить за 2.18, ничью букмекеры предлагают взять за 3.90, а победу «Сочи» — за 3.30.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Сочинцы откровенно бледно выглядят в Кубке. Да и вообще, осенний цикл команда проводит не столь уверенно, да и лидеры не особо выделяются.

    ЦСКА способен выстрелить в любом кадровом сочетании. К тому же даже среди резервистов есть ряд неплохих исполнителей атакующего плана.

    «Армейцы» наверняка активно сыграют в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа ЦСКА с коэффициентом 2.18.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Адмирал — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Нагоя Грампус — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Уэльс — Иран
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Ченду — Гуанджоу
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Черноморец — Металлист
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Бэйцзин Гоань
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Катар — Сенегал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Барыс — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Нидерланды — Эквадор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Куньлунь — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Бостон — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Англия — США
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сочи» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 26.11.2022. Прогнозы на футбол. «Армейцы» переиграют южан
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры