«Сочи»
Южане пожертвовали Кубком. Очевидно, что сочинцы поставили на чемпионат, где их выступления также не назовешь успешными.
Наверняка в этом поединке «Сочи» предстанет в экспериментальном составе. Все равно команда не поднимется даже на 3 строчку.
Коэффициенты матча Сочи — ЦСКА
В предыдущем туре Кубка России «Сочи» выиграл. Правда, сочинцы одолели «Торпедо» лишь в серии пенальти.
Поединки с «армейцами» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков южане выиграли дважды при трех поражениях.
ЦСКА
Владимир Федотов вновь будет противостоять команде, которую фактически сам и сконструировал. Да и мотивация у москвичей имеется: еще можно опередить «Урал».
В минувшем туре Кубка ЦСКА уступил. В серии пенальти команда Федотова проиграла «Уралу».
Наверняка состав ЦСКА будет далеким от идеального. Лидеры получат передышку, и свой шанс получит талантливая молодежь.
Наверняка в этом поединке «армейцы» будут активны в атаке. Свои шансы у гостей точно будут.
Прогноз и ставка
На победу ЦСКА в этом матче можно поставить за 2.18, ничью букмекеры предлагают взять за 3.90, а победу «Сочи» — за 3.30.
Сочинцы
ЦСКА способен выстрелить в любом кадровом сочетании. К тому же даже среди резервистов есть ряд неплохих исполнителей атакующего плана.
«Армейцы» наверняка активно сыграют в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа ЦСКА с коэффициентом 2.18.