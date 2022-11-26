«Сочи» сыграет на своем поле с ЦСКА в рамках 6-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 26 ноября, начало — в 16:00 мск. «Сочи» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

Южане пожертвовали Кубком. Очевидно, что сочинцы поставили на чемпионат, где их выступления также не назовешь успешными.

Наверняка в этом поединке «Сочи» предстанет в экспериментальном составе. Все равно команда не поднимется даже на 3 строчку.

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В предыдущем туре Кубка России «Сочи» выиграл. Правда, сочинцы одолели «Торпедо» лишь в серии пенальти.

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Поединки с «армейцами» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков южане выиграли дважды при трех поражениях.

ЦСКА

Владимир Федотов вновь будет противостоять команде, которую фактически сам и сконструировал. Да и мотивация у москвичей имеется: еще можно опередить «Урал».

В минувшем туре Кубка ЦСКА уступил. В серии пенальти команда Федотова проиграла «Уралу».

Наверняка состав ЦСКА будет далеким от идеального. Лидеры получат передышку, и свой шанс получит талантливая молодежь.

Наверняка в этом поединке «армейцы» будут активны в атаке. Свои шансы у гостей точно будут.

Прогноз и ставка

На победу ЦСКА в этом матче можно поставить за 2.18, ничью букмекеры предлагают взять за 3.90, а победу «Сочи» — за 3.30.

Сочинцы откровенно бледно выглядят в Кубке . Да и вообще, осенний цикл команда проводит не столь уверенно, да и лидеры не особо выделяются.

ЦСКА способен выстрелить в любом кадровом сочетании. К тому же даже среди резервистов есть ряд неплохих исполнителей атакующего плана.

«Армейцы» наверняка активно сыграют в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа ЦСКА с коэффициентом 2.18.