В пятницу, 26 ноября, в рамках 17-го тура второго испанского дивизиона «Алавес» на своем поле примет дублирующий состав «Вильярреала». Начало поединка запланировано на 18:15 по мск. «Алавес» — «Вильярреал-2»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алавес»

«Алавес», который в прошлом сезоне вылетел из Примеры, стремится с ходу туда вернуться. Пока у команды все ладится и она претендует на прямой выход в элиту.

Клуб из Виктории за 16 проведенных встреч потерпел только одно поражение, семь раз сыграл вничью и восемь игр выиграл. С такими показателями он идет во главе турнирки, опережая третью строку на три пункта.

В прошлом туре «славные» расписали выездную мировую «Эйбаром», сыграв со счетом 0:0, а немногим ранее они дома переиграли 1:0 «Сарагосу». Сейчас у них 8-матчевая беспроигрышная серия, в которой было четыре выигрыша и столько же ничьих.

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На своей территории «Алавеса» в этом розыгрыше Сегунды еще не знал горечи поражений, выиграв пять поединков из восьми при трех мировых исходах.

«Вильярреал-2»

Дублирующий состав «Вильярреала» в Сегунде проводит второй сезон подряд. И как и в прошлом году он, скорее всего, будет бороться за выживание.

Правда, сейчас «подводники» с 23 очками разместились в середине турнирной таблицы, опережая аж на семь пунктов зону вылета. У команды шесть викторий, пять ничьих и пять фиаско.

У «желтых» всего лишь одно поражение за пять минувших встреч, а также одна мировая и три виктории. Одна из побед состоялась как раз в прошлом туре — дома над аутсайдером «Ибицей» 1:0.

Вне родных стен «Вильярреал» выступает слабо, проиграв пять матчей из восьми проведенных при одном выигрыше и двух мировых результатах.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Алавеса» предлагают — 1.73.

На викторию «Вильярреала-2» дают — 4.86, ничья оценена — в 3.64.

«Алавес» на своем поле должен брать три очка у неубедительных на выезде дублеров «подводников». А так как «славные» не отличаются высокой результативностью, то рекомендуем присмотреться к такому исходу — П1 + ТМ 2,5.