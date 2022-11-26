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    Лидер победит в нерезультативном поединке

    «Алавес» — «Вильярреал-2». Прогноз, ставка (к. 2.90) на футбол, чемпионат Испании, 26 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Алавес» — «Вильярреал-2»
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    «Алавес»
    В пятницу, 26 ноября, в рамках 17-го тура второго испанского дивизиона «Алавес» на своем поле примет дублирующий состав «Вильярреала». Начало поединка запланировано на 18:15 по мск. «Алавес» — «Вильярреал-2»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 26 Ноября 2022 года
    Алавес
  • Витория
    •  Алавес 18:15 Вильярреал-2 Вильярреал-2
  • Испания. Сегунда
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    «Алавес»

    «Алавес», который в прошлом сезоне вылетел из Примеры, стремится с ходу туда вернуться. Пока у команды все ладится и она претендует на прямой выход в элиту.

    Клуб из Виктории за 16 проведенных встреч потерпел только одно поражение, семь раз сыграл вничью и восемь игр выиграл. С такими показателями он идет во главе турнирки, опережая третью строку на три пункта.

    В прошлом туре «славные» расписали выездную мировую «Эйбаром», сыграв со счетом 0:0, а немногим ранее они дома переиграли 1:0 «Сарагосу». Сейчас у них 8-матчевая беспроигрышная серия, в которой было четыре выигрыша и столько же ничьих.

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    На своей территории «Алавеса» в этом розыгрыше Сегунды еще не знал горечи поражений, выиграв пять поединков из восьми при трех мировых исходах.

    «Вильярреал-2»

    Дублирующий состав «Вильярреала» в Сегунде проводит второй сезон подряд. И как и в прошлом году он, скорее всего, будет бороться за выживание.

    Правда, сейчас «подводники» с 23 очками разместились в середине турнирной таблицы, опережая аж на семь пунктов зону вылета. У команды шесть викторий, пять ничьих и пять фиаско.

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    • У «желтых» всего лишь одно поражение за пять минувших встреч, а также одна мировая и три виктории. Одна из побед состоялась как раз в прошлом туре — дома над аутсайдером «Ибицей» 1:0.

    Вне родных стен «Вильярреал» выступает слабо, проиграв пять матчей из восьми проведенных при одном выигрыше и двух мировых результатах.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Алавеса» предлагают — 1.73.

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    На викторию «Вильярреала-2» дают — 4.86, ничья оценена — в 3.64.

    «Алавес» на своем поле должен брать три очка у неубедительных на выезде дублеров «подводников». А так как «славные» не отличаются высокой результативностью, то рекомендуем присмотреться к такому исходу — П1 + ТМ 2,5.

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    «Алавес» — «Вильярреал-2»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 26.11.2022. Прогнозы на футбол. Лидер победит в нерезультативном поединке
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