АЕК Ларнака сыграет на своем поле с «Аполлоном» в рамках 12-го тура чемпионата Кипра. Матч пройдет 26 ноября, начало — в 20:00 мск. АЕК Ларнака — «Аполлон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

АЕК Ларнака

АЕК Ларнака нынешний сезон проводит ниже собственных возможностей. Текущее 4 место никак нельзя считать успехом.

Команда довольно неплохо выглядит в атаке. В 11 матчах игроки АЕКа Ларнака забили 20 мячей.

В предыдущем туре команда добыла важнейшую викторию. Минимально был обыгран крепкий АЕЛ.

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Матчи с «Аполлоном» для команды проходят традиционно успешно. Из пяти последних очных поединков АЕК Ларнака выиграл трижды.

«Аполлон»

Эта команда на данный момент занимает 5 место в турнирной таблице. Да и показатели у «Аполлона» довольно-таки скромные.

В 11 поединках игроки команды забили всего 11 раз. При этом в свои ворота пропущено 9 мячей.

Предыдущий свой поединок «Аполлон» провел успешно. Дома команда разделалась с аутсайдером «Акритас Члоракой» (2:0).

Последний раз «Аполлон» обыгрывал АЕК Ларнака еще полтора года назад. Да и в этот раз команде будет крайне сложно добыть хотя бы балл.

Прогноз и ставка

На победу АЕКа Ларнака в этом матче можно поставить за 2.13, ничью букмекеры предлагают взять за 3.24, а победу «Аполлона» — за 3.34.

Хозяева наверняка будут действовать с позиции силы. «Аполлон» имеет заметные трудности с реализацией .

Хозяева выглядят мощнее, что и докажут на поле. Наши прогноз и ставка — Победа АЕКа Ларнака с коэффициентом 2.13.