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    АЕК Ларнака добудет три очка

    АЕК Ларнака — «Аполлон». Прогноз, ставка (к. 2.13) на футбол, чемпионат Кипра, 26 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на АЕК Ларнака — «Аполлон»
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    Ненад Томович
    АЕК Ларнака сыграет на своем поле с «Аполлоном» в рамках 12-го тура чемпионата Кипра. Матч пройдет 26 ноября, начало — в 20:00 мск. АЕК Ларнака — «Аполлон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    АЕК Ларнака

    АЕК Ларнака нынешний сезон проводит ниже собственных возможностей. Текущее 4 место никак нельзя считать успехом.

    Команда довольно неплохо выглядит в атаке. В 11 матчах игроки АЕКа Ларнака забили 20 мячей.

    В предыдущем туре команда добыла важнейшую викторию. Минимально был обыгран крепкий АЕЛ.

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «Аполлоном» для команды проходят традиционно успешно. Из пяти последних очных поединков АЕК Ларнака выиграл трижды.

    «Аполлон»

    Эта команда на данный момент занимает 5 место в турнирной таблице. Да и показатели у «Аполлона» довольно-таки скромные.

    В 11 поединках игроки команды забили всего 11 раз. При этом в свои ворота пропущено 9 мячей.

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    • Предыдущий свой поединок «Аполлон» провел успешно. Дома команда разделалась с аутсайдером «Акритас Члоракой» (2:0).

    Последний раз «Аполлон» обыгрывал АЕК Ларнака еще полтора года назад. Да и в этот раз команде будет крайне сложно добыть хотя бы балл.

    Прогноз и ставка

    На победу АЕКа Ларнака в этом матче можно поставить за 2.13, ничью букмекеры предлагают взять за 3.24, а победу «Аполлона» — за 3.34.

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    Хозяева наверняка будут действовать с позиции силы. «Аполлон» имеет заметные трудности с реализацией.

    Хозяева выглядят мощнее, что и докажут на поле. Наши прогноз и ставка — Победа АЕКа Ларнака с коэффициентом 2.13.

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    АЕК Ларнака — «Аполлон»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 26.11.2022. Прогнозы на футбол. АЕК Ларнака добудет три очка
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