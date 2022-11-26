АЕК Ларнака
АЕК Ларнака нынешний сезон проводит ниже собственных возможностей. Текущее 4 место никак нельзя считать успехом.
Команда довольно неплохо выглядит в атаке. В 11 матчах игроки АЕКа Ларнака забили 20 мячей.
В предыдущем туре команда добыла важнейшую викторию. Минимально был обыгран крепкий АЕЛ.
Матчи с «Аполлоном» для команды проходят традиционно успешно. Из пяти последних очных поединков АЕК Ларнака выиграл трижды.
«Аполлон»
Эта команда на данный момент занимает 5 место в турнирной таблице. Да и показатели у «Аполлона» довольно-таки скромные.
В 11 поединках игроки команды забили всего 11 раз. При этом в свои ворота пропущено 9 мячей.
Предыдущий свой поединок «Аполлон» провел успешно. Дома команда разделалась с аутсайдером «Акритас Члоракой» (2:0).
Последний раз «Аполлон» обыгрывал АЕК Ларнака еще полтора года назад. Да и в этот раз команде будет крайне сложно добыть хотя бы балл.
Прогноз и ставка
На победу АЕКа Ларнака в этом матче можно поставить за 2.13, ничью букмекеры предлагают взять за 3.24, а победу «Аполлона» — за 3.34.
Хозяева наверняка будут действовать с позиции силы. «Аполлон»
Хозяева выглядят мощнее, что и докажут на поле. Наши прогноз и ставка — Победа АЕКа Ларнака с коэффициентом 2.13.