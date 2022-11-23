«Днепр-1» сыграет на своем поле с «Александрией» в рамках 1-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 23 ноября, начало — в 14:00 мск. «Днепр-1» — «Александрия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Днепр-1»

«Днепр-1» в нынешнем сезоне явно идет на чемпионство. Команда Александра Кучера потеряла только 4 очка в 13 матчах.

Гандикап от идущего следом «Шахтера» составляет 8 очков. Да и атака днепрян забивает больше всех в УПЛ — 30 мячей.

В предыдущем туре «Днепр-1» вновь набрал три очка. Днепряне одержали стратегически важнейшую победу над «горняками» (2:1).

Все прогнозы на футбол

Матчи с «Александрией» для команды традиционно неудачно. Из пяти последних очных встреч днепряне выиграли лишь однажды.

«Александрия»

Команда Юрия Гуры демонстрирует симпатичный футбол. Правда, осмысленная, комбинационная игра не всегда приносит результат.

Минувший тур также не принес команде положительных эмоций. Поражение от «Зари» (4:1) вышло очень чувствительным.

В составе «Александрии» стоит отметить Андрея Цурикова. В его активе уже пять забитых мячей в чемпионате.

При этом оборона команды действует не лучшим образом. Да и голкипер Олег Билык выдает явно не лучший отрезок.

Прогноз и ставка

На победу «Днепра-1» в этом матче можно поставить за 1.89, ничью букмекеры предлагают взять за 3.74, а победу «Александрии» — за 3.96.

Днепряне с первых минут будут активно атаковать . «Александрия» имеет проблемы с надежностью тылов.

Атака во главе с Артемом Довбиком быстро проявит свою мощь. Наши прогноз и ставка — Победа «Днепра-1» в 1 тайме с коэффициентом 2.43.