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    «Шаньдун Тайшань» добудет седьмую победу к ряду

    «Чэнду» — «Шаньдун Тайшань». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, чемпионат Китая, 21 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Чэнду» — «Шаньдун Тайшань»
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    «Шаньдун Тайшань»
    «Чэнду» сыграет на своем поле с «Шаньдун Тайшань» в рамках 26-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 21 ноября, начало — в 14:30 мск. «Чэнду» — «Шаньдун Тайшань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Китай. Суперлига 21 Ноября 2022 года
    Чэнду Жунчэн
  • Чэнду
    •  Чэнду Жунчэн 14:30 Шаньдун Тайшань Шаньдун Тайшань
  • Китай. Суперлига
    •

    «Чэнду»

    «Чэнду» в нынешнем сезоне борется за первую тройку. Сейчас команда занимает 7 строчку, и явно намеревается исправить положение.

    Команда отличается довольно надежными тылами. В 25 турах пропущено всего 25 мячей.

    В предыдущем туре «Чэнду» добыл важнейшие три пункта. Дома команда переиграла «Шанхай Шеньхуа» (3:2).

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    С «Шаньдун Тайшань» команда играла всего однажды. Причем та встреча завершилась конфузом «Чэнду» (2:1).

    «Шаньдун Тайшань»

    Эта команда возглавляет турнирную таблицу Суперлиги. Отрыв от ближайшего конкурента составляет 3 пункта.

    Минувший тур также стал для команды успешным. «Шаньдун Тайшань» нанес разгромное поражение «Хэбэю» (4:0).

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    • Причем действующая победная серия клуба составляет уже 6 матчей. Разумеется, терять лидерство не хочется, так что ждем от «Шаньдун Тайшань» атакующих действий.

    Обороняется команда вполне успешно. В 25 матчах лидер пропустил всего 19 раз, что является одним из лучших показателей в лиге.

    Прогноз и ставка

    На победу «Шаньдун Тайшань» в этом матче можно поставить за 2.05, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Чэнду» — за 3.20.

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    «Чэнду» имеет проблемы в завершающей стадии атак.

    «Шаньдун Тайшань» в последних матчах выглядел сверхуверенно.

    Лидер чемпионата наверняка справится с нестабильным оппонентом. Наши прогноз и ставка — Победа «Шаньдун Тайшань» с коэффициентом 2.05.

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    «Чэнду» — «Шаньдун Тайшань»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 21.11.2022. Прогнозы на футбол. «Шаньдун Тайшань» добудет седьмую победу к ряду
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