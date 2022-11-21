«Чэнду»
«Чэнду» в нынешнем сезоне борется за первую тройку. Сейчас команда занимает 7 строчку, и явно намеревается исправить положение.
Команда отличается довольно надежными тылами. В 25 турах пропущено всего 25 мячей.
В предыдущем туре «Чэнду» добыл важнейшие три пункта. Дома команда переиграла «Шанхай Шеньхуа» (3:2).
С «Шаньдун Тайшань» команда играла всего однажды. Причем та встреча завершилась конфузом «Чэнду» (2:1).
«Шаньдун Тайшань»
Эта команда возглавляет турнирную таблицу Суперлиги. Отрыв от ближайшего конкурента составляет 3 пункта.
Минувший тур также стал для команды успешным. «Шаньдун Тайшань» нанес разгромное поражение «Хэбэю» (4:0).
Причем действующая победная серия клуба составляет уже 6 матчей. Разумеется, терять лидерство не хочется, так что ждем от «Шаньдун Тайшань» атакующих действий.
Обороняется команда вполне успешно. В 25 матчах лидер пропустил всего 19 раз, что является одним из лучших показателей в лиге.
Прогноз и ставка
На победу «Шаньдун Тайшань» в этом матче можно поставить за 2.05, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Чэнду» — за 3.20.
«Чэнду» имеет проблемы в завершающей стадии атак.
«Шаньдун Тайшань»
Лидер чемпионата наверняка справится с нестабильным оппонентом. Наши прогноз и ставка — Победа «Шаньдун Тайшань» с коэффициентом 2.05.