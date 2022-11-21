«Чэнду» сыграет на своем поле с «Шаньдун Тайшань» в рамках 26-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 21 ноября, начало — в 14:30 мск. «Чэнду» — «Шаньдун Тайшань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чэнду»

«Чэнду» в нынешнем сезоне борется за первую тройку. Сейчас команда занимает 7 строчку, и явно намеревается исправить положение.

Команда отличается довольно надежными тылами. В 25 турах пропущено всего 25 мячей.

В предыдущем туре «Чэнду» добыл важнейшие три пункта. Дома команда переиграла «Шанхай Шеньхуа» (3:2).

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С «Шаньдун Тайшань» команда играла всего однажды. Причем та встреча завершилась конфузом «Чэнду» (2:1).

«Шаньдун Тайшань»

Эта команда возглавляет турнирную таблицу Суперлиги. Отрыв от ближайшего конкурента составляет 3 пункта.

Минувший тур также стал для команды успешным. «Шаньдун Тайшань» нанес разгромное поражение «Хэбэю» (4:0).

Причем действующая победная серия клуба составляет уже 6 матчей. Разумеется, терять лидерство не хочется, так что ждем от «Шаньдун Тайшань» атакующих действий.

Обороняется команда вполне успешно. В 25 матчах лидер пропустил всего 19 раз, что является одним из лучших показателей в лиге.

Прогноз и ставка

На победу «Шаньдун Тайшань» в этом матче можно поставить за 2.05, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Чэнду» — за 3.20.

«Чэнду» имеет проблемы в завершающей стадии атак.

«Шаньдун Тайшань» в последних матчах выглядел сверхуверенно .

Лидер чемпионата наверняка справится с нестабильным оппонентом. Наши прогноз и ставка — Победа «Шаньдун Тайшань» с коэффициентом 2.05.