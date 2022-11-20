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    «Канониры» распишут мировую с «Акроном»

    «Акрон» — «Арсенал» Тула. Прогноз, ставка (к. 2.11) на футбол, Первая лига, 20 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Акрон» — «Арсенал» Тула
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    Сергей Ткачев
    «Акрон» сыграет на своем поле с «Арсеналом» Тула в рамках 19-го тура чемпионата России. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 15:00 мск. «Акрон» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 20 Ноября 2022 года
    Акрон
  • Тольятти
    •  Акрон 15:00 Арсенал Тула Арсенал Тула
  • Тула
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    «Акрон»

    Тольяттинцы ужасно начали нынешний сезон. Правда, сейчас ситуация изменилась не в корне.

    Нынешнее 13 место явно не устраивает. Да и отрыв от опасной зоны составляет всего 4 очка.

    Коэффициенты матча Акрон — Арсенал Тула

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    В предыдущем туре чемпионата команда не смогла разжиться очками. «Акрон» на выезде минимально уступил «Шиннику».

    Прогнозы на ФНЛ

    В матче с туляками «Акрон» наверняка надеется взять очки. Тем более, соперник особо не блещет стабильностью результатов.

    «Арсенал» Тула

    Команда Олега Кононова немного улучшила свои результаты. Нынешнее 3 место видится перспективным в свете борьбы за прямой выход в РПЛ.

    В минувшем туре «Арсенал» Тула добыл важнейшие три очка. Дома со счетом 3:1 команда одолела молодых краснодарцев.

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    • Отставание от 2 места составляет 4 очка. Да и с результативностью у туляков нелады: всего 28 забитых мячей в 18 матчах.

    Привычно выделяются лидеры «канониров». Сергей Ткачев, Кирилл Панченко и Евгений Луценко буквально тащат команду на себе.

    Прогноз и ставка

    На победу «Арсенала» Тула в этом матче можно поставить за 2.65, ничью букмекеры предлагают взять за 2.11, а победу «Акрона» — за 4.68.

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    «Акрон» несколько прибавил в последнее время.

    «Арсенал» Тула борется за прямой выход в элиту.

    Тольяттинцы ершисты, и вполне способны отобрать очки у одного из лидеров. Наши прогноз и ставка — Ничья с коэффициентом 2.11.

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    «Акрон» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 20.11.2022. Прогнозы на футбол. «Канониры» распишут мировую с «Акроном»
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