«Акрон» сыграет на своем поле с «Арсеналом» Тула в рамках 19-го тура чемпионата России. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 15:00 мск. «Акрон» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Акрон»

Тольяттинцы ужасно начали нынешний сезон. Правда, сейчас ситуация изменилась не в корне.

Нынешнее 13 место явно не устраивает. Да и отрыв от опасной зоны составляет всего 4 очка.

Коэффициенты матча Акрон — Арсенал Тула 1X2Новым игрокам 3.952.302.75Фрибет$40

В предыдущем туре чемпионата команда не смогла разжиться очками. «Акрон» на выезде минимально уступил «Шиннику».

Прогнозы на ФНЛ

В матче с туляками «Акрон» наверняка надеется взять очки. Тем более, соперник особо не блещет стабильностью результатов.

«Арсенал» Тула

Команда Олега Кононова немного улучшила свои результаты. Нынешнее 3 место видится перспективным в свете борьбы за прямой выход в РПЛ.

В минувшем туре «Арсенал» Тула добыл важнейшие три очка. Дома со счетом 3:1 команда одолела молодых краснодарцев.

Отставание от 2 места составляет 4 очка. Да и с результативностью у туляков нелады: всего 28 забитых мячей в 18 матчах.

Привычно выделяются лидеры «канониров». Сергей Ткачев, Кирилл Панченко и Евгений Луценко буквально тащат команду на себе.

Прогноз и ставка

На победу «Арсенала» Тула в этом матче можно поставить за 2.65, ничью букмекеры предлагают взять за 2.11, а победу «Акрона» — за 4.68.

«Акрон» несколько прибавил в последнее время.

«Арсенал» Тула борется за прямой выход в элиту .

Тольяттинцы ершисты, и вполне способны отобрать очки у одного из лидеров. Наши прогноз и ставка — Ничья с коэффициентом 2.11.