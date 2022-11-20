«Акрон»
Тольяттинцы ужасно начали нынешний сезон. Правда, сейчас ситуация изменилась не в корне.
Нынешнее 13 место явно не устраивает. Да и отрыв от опасной зоны составляет всего 4 очка.
Коэффициенты матча Акрон — Арсенал Тула
В предыдущем туре чемпионата команда не смогла разжиться очками. «Акрон» на выезде минимально уступил «Шиннику».
В матче с туляками «Акрон» наверняка надеется взять очки. Тем более, соперник особо не блещет стабильностью результатов.
«Арсенал» Тула
Команда Олега Кононова немного улучшила свои результаты. Нынешнее 3 место видится перспективным в свете борьбы за прямой выход в РПЛ.
В минувшем туре «Арсенал» Тула добыл важнейшие три очка. Дома со счетом 3:1 команда одолела молодых краснодарцев.
Отставание от 2 места составляет 4 очка. Да и с результативностью у туляков нелады: всего 28 забитых мячей в 18 матчах.
Привычно выделяются лидеры «канониров». Сергей Ткачев, Кирилл Панченко и Евгений Луценко буквально тащат команду на себе.
Прогноз и ставка
На победу «Арсенала» Тула в этом матче можно поставить за 2.65, ничью букмекеры предлагают взять за 2.11, а победу «Акрона» — за 4.68.
«Акрон» несколько прибавил в последнее время.
«Арсенал» Тула
Тольяттинцы ершисты, и вполне способны отобрать очки у одного из лидеров. Наши прогноз и ставка — Ничья с коэффициентом 2.11.