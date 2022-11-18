Бельгия сыграет на своем поле с Египтом в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 18 ноября, начало — в 18:00 мск. Бельгия — Египет: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бельгия

В прошедшей Лиге наций Бельгия заняла второе место, уступив Нидерландам, поэтому не смогла выйти в финал четырех.

Грядущий поединок будет последним для сборной перед началом ее выступлений на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Коэффициенты матча Бельгия — Египет 1X2Новым игрокам 1.325.0010.50Фрибет$40

Свой предыдущий матч коллектив проиграл — как раз Нидерландам (0:1) на выезде в заключительном туре группового раунда Лиги наций.

Все прогнозы на ЧМ-2022

До этой игры команда не проигрывала четыре поединка, в которых трижды победила и один раз сыграла вничью.

Египет

Сборная Египта не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира, в 3 раунде отбора которого она уступила Сенегалу (0:1).

По злой иронии судьбы, именно этому сопернику «Фараоны» уступили по пенальти в финале Кубка африканских наций.

После неудачи в квалификации на мундиаль команда провели пять матчей, в которых победила три раза и дважды проиграла.

В двух последних поединках коллектив выиграл с разгромным счетом 3:0 — у Нигера и Либерии в товарищеских встречах.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,28.

Успех гостей оценивается в 10,00, тогда как ничья — в 4,50.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,10.