Бельгия
В прошедшей Лиге наций Бельгия заняла второе место, уступив Нидерландам, поэтому не смогла выйти в финал четырех.
Грядущий поединок будет последним для сборной перед началом ее выступлений на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
Коэффициенты матча Бельгия — Египет
Свой предыдущий матч коллектив проиграл — как раз Нидерландам (0:1) на выезде в заключительном туре группового раунда Лиги наций.
До этой игры команда не проигрывала четыре поединка, в которых трижды победила и один раз сыграла вничью.
Египет
Сборная Египта не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира, в 3 раунде отбора которого она уступила Сенегалу (0:1).
По злой иронии судьбы, именно этому сопернику «Фараоны» уступили по пенальти в финале Кубка африканских наций.
После неудачи в квалификации на мундиаль команда провели пять матчей, в которых победила три раза и дважды проиграла.
В двух последних поединках коллектив выиграл с разгромным счетом 3:0 — у Нигера и Либерии в товарищеских встречах.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,28.
Успех гостей оценивается в 10,00, тогда как ничья — в 4,50.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,10.