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    Справится ли Бельгия с Египтом?

    Бельгия — Египет. Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, товарищеский матч, 18 ноября 2022 года

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    Бельгия проведет последний матч перед ЧМ-2022
    Бельгия сыграет на своем поле с Египтом в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 18 ноября, начало — в 18:00 мск. Бельгия — Египет: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 18 Ноября 2022 года
    Бельгия
  • Брюссель
    •  Бельгия 18:00 Египет Египет
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    Бельгия

    В прошедшей Лиге наций Бельгия заняла второе место, уступив Нидерландам, поэтому не смогла выйти в финал четырех.

    Грядущий поединок будет последним для сборной перед началом ее выступлений на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

    Коэффициенты матча Бельгия — Египет

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    Свой предыдущий матч коллектив проиграл — как раз Нидерландам (0:1) на выезде в заключительном туре группового раунда Лиги наций.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    До этой игры команда не проигрывала четыре поединка, в которых трижды победила и один раз сыграла вничью.

    Египет

    Сборная Египта не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира, в 3 раунде отбора которого она уступила Сенегалу (0:1).

    По злой иронии судьбы, именно этому сопернику «Фараоны» уступили по пенальти в финале Кубка африканских наций.

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    • После неудачи в квалификации на мундиаль команда провели пять матчей, в которых победила три раза и дважды проиграла.

    В двух последних поединках коллектив выиграл с разгромным счетом 3:0 — у Нигера и Либерии в товарищеских встречах.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,28.

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    Успех гостей оценивается в 10,00, тогда как ничья — в 4,50.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,10.

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    Бельгия — Египет: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 18.11.2022. Прогнозы на футбол. Справится ли Бельгия с Египтом?
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