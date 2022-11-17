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    Португалия забьет и пропустит

    Португалия — Нигерия. Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, товарищеский матч, 17 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Португалия — Нигерия
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    Криштиану Роналду
    Португалия сыграет на своем поле с Нигерией в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 17 ноября, начало — в 21:45 мск. Португалия — Нигерия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 17 Ноября 2022 года
    Португалия
  • Лиссабон
    •  Португалия 21:45 Нигерия Нигерия
  • Абуджа
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    Португалия

    Португалия упустила первое место в своей группе Лиги наций. Поражение от Испании стало решающим.

    В последних матчах Португалия выглядела непривычно посредственно. Даже Швейцарии команда уступила (1:0).

    Коэффициенты матча Португалия — Нигерия

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    Зависимость от формы Криштиану Роналду явно не идет в плюс команде. Похоже, без своего лидера португальцы уже не тянут на гранда.

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    Вот и в этом поединке многое будет решать фактор Роналду. Правда, капитан португальцев проводит откровенно неудачный сезон.

    Нигерия

    Нигерийцы не вышли на Чемпионат Мира. Так что теперь нигерийцы будут строить, по сути, новую команду с прицелом на следующий отбор.

    Да и свой последний матч Нигерия провела неудачно. Поражение от Коста-Рики вышло логичным (2:0).

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    • До того команда уступила еще и алжирцам (2:1). Наверняка эти поражения станут мотивацией исправиться перед своими болельщиками.

    Состав у нигерийцев по именам сильный. Да и дать бой португальцам команда вполне способна.

    Прогноз и ставка

    На победу Португалии в этом матче можно поставить за 1.38, ничью букмекеры предлагают взять за 4.30, а победу Нигерии — за 11.50.

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    Португалия слишком зависима от своего лидера. Нигерийцы имеют в своем составе сильных атакующих исполнителей.

    Обе команды наверняка не собираются отсиживаться в тылах. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.12.

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    Португалия — Нигерия: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 17.11.2022. Прогнозы на футбол. Португалия забьет и пропустит
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