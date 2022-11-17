Ирландия
Ирландия ужасно выступила в Лиге наций. Команда заняла предпоследнее место в своей группе, опередив лишь армян.
Да и вообще, стабильностью результатов команда не отличается. Может обыграть крепких шотландцев (3:0), а может минимально уступить тем же армянам.
Коэффициенты матча Ирландия — Норвегия
А вот свой последний поединок Ирландия провела неплохо. Доказательством тому является виктория над Арменией (3:2).
Поединки против Норвегии для команды исторически складываются сложно. Из пяти последних матчей соперники по разу обменялись победами.
Норвегия
Норвегия в Лиге наций выступила не столь удачно. Команда уступила первое место Сербии.
Да и результативность команды хромала на обе ноги. В 6 матчах норвежцы отличились всего семью голами.
Более того, из этих семи мячей 6 на счету Эрлинга Холанна. В этом-то и есть главная проблема сборной, а именно полная зависимость от формы своего лидера атак.
Наверняка в этом поединке Норвегия будет полагаться на Холанна. Форвард способен в одиночку вытащить матч.
Прогноз и ставка
На победу Норвегии в этом матче можно поставить за 2.45, ничью букмекеры предлагают взять за 3.30, а победу Ирландии — за 2.55.
Сборная Ирландии крайне нестабильна. Холанн и компания
Атака норвежцев обеспечит им викторию. Наши прогноз и ставка — Победа Норвегии с коэффициентом 2.45.