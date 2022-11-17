Ирландия сыграет на своем поле с Норвегией в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 17 ноября, начало — в 22:45 мск. Ирландия — Норвегия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ирландия

Ирландия ужасно выступила в Лиге наций. Команда заняла предпоследнее место в своей группе, опередив лишь армян.

Да и вообще, стабильностью результатов команда не отличается. Может обыграть крепких шотландцев (3:0), а может минимально уступить тем же армянам.

Коэффициенты матча Ирландия — Норвегия 1X2Новым игрокам 2.753.202.65Фрибет$40

А вот свой последний поединок Ирландия провела неплохо. Доказательством тому является виктория над Арменией (3:2).

Все прогнозы на футбол

Поединки против Норвегии для команды исторически складываются сложно. Из пяти последних матчей соперники по разу обменялись победами.

Норвегия

Норвегия в Лиге наций выступила не столь удачно. Команда уступила первое место Сербии.

Да и результативность команды хромала на обе ноги. В 6 матчах норвежцы отличились всего семью голами.

Более того, из этих семи мячей 6 на счету Эрлинга Холанна. В этом-то и есть главная проблема сборной, а именно полная зависимость от формы своего лидера атак.

Наверняка в этом поединке Норвегия будет полагаться на Холанна. Форвард способен в одиночку вытащить матч.

Прогноз и ставка

На победу Норвегии в этом матче можно поставить за 2.45, ничью букмекеры предлагают взять за 3.30, а победу Ирландии — за 2.55.

Сборная Ирландии крайне нестабильна. Холанн и компания постараются преуспеть в плане реализации .

Атака норвежцев обеспечит им викторию. Наши прогноз и ставка — Победа Норвегии с коэффициентом 2.45.