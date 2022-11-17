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    Холанн придет — победу принесет!

    Ирландия — Норвегия. Прогноз, ставка (к. 2.45) на футбол, товарищеский матч, 17 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Ирландия — Норвегия
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    Эрлинг Холанн
    Ирландия сыграет на своем поле с Норвегией в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 17 ноября, начало — в 22:45 мск. Ирландия — Норвегия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 17 Ноября 2022 года
    Ирландия
  • Дублин
    •  Ирландия 22:45 Норвегия Норвегия
  • Осло
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    Ирландия

    Ирландия ужасно выступила в Лиге наций. Команда заняла предпоследнее место в своей группе, опередив лишь армян.

    Да и вообще, стабильностью результатов команда не отличается. Может обыграть крепких шотландцев (3:0), а может минимально уступить тем же армянам.

    Коэффициенты матча Ирландия — Норвегия

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    А вот свой последний поединок Ирландия провела неплохо. Доказательством тому является виктория над Арменией (3:2).

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    Поединки против Норвегии для команды исторически складываются сложно. Из пяти последних матчей соперники по разу обменялись победами.

    Норвегия

    Норвегия в Лиге наций выступила не столь удачно. Команда уступила первое место Сербии.

    Да и результативность команды хромала на обе ноги. В 6 матчах норвежцы отличились всего семью голами.

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    • Более того, из этих семи мячей 6 на счету Эрлинга Холанна. В этом-то и есть главная проблема сборной, а именно полная зависимость от формы своего лидера атак.

    Наверняка в этом поединке Норвегия будет полагаться на Холанна. Форвард способен в одиночку вытащить матч.

    Прогноз и ставка

    На победу Норвегии в этом матче можно поставить за 2.45, ничью букмекеры предлагают взять за 3.30, а победу Ирландии — за 2.55.

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    Сборная Ирландии крайне нестабильна. Холанн и компания постараются преуспеть в плане реализации.

    Атака норвежцев обеспечит им викторию. Наши прогноз и ставка — Победа Норвегии с коэффициентом 2.45.

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    Ирландия — Норвегия: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 17.11.2022. Прогнозы на футбол. Холанн придет — победу принесет!
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