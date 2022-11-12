«Борнмут» сыграет на своем поле с «Эвертоном» в рамках 16-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 18:00 мск. «Борнмут» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Борнмут»

Эта команда наверняка посвятит сезон борьбе за сохранение прописки в АПЛ. Сейчас «Борнмут» занимает 17 место.

В предыдущем туре чемпионата команда не смогла раздобыть даже балл. Поединок с «Лидсом» завершился неудачей (4:3).

Коэффициенты матча Борнмут — Эвертон 1X2Новым игрокам 2.803.252.60Фрибет$40

Серия без побед в чемпионате уже превысила календарный месяц. Так что морально-психологическое состояние игроков команды оставляет желать лучшего.

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Команда довольно успешно противостоит «Эвертону». Из пяти последних матчей «Борнмут» выиграл три.

«Эвертон»

Эта команда не отличается стабильностью результатов. Нынешнее 16 место не устраивает, тем паче, до того «Эвертон» считался едва ли не претендентом на выход в еврокубки.

Минувший тур команда провела неудачно. Дома «Эвертон» уступил «Лестеру» со счетом 0:2.

Очень не хватает команде Доминика Кальверт-Льюина. Форвард успел забить только один мяч, после чего угодил в лазарет.

«Эвертону» отступать уже банально некуда. Да и кресло под Фрэнком Лэмпардом постепенно расшатывается.

Прогноз и ставка

На победу «Эвертона» в этом матче можно поставить за 2.60, ничью букмекеры предлагают взять за 3.25, а победу «Борнмута» — за 2.80.

«Борнмут» испытывает кризис в игре и результатах . «Эвертон» постарается улучшить свою голевую статистику.

«Ириски» мотивированы отдалиться от опасной зоны, плюс выглядят сильнее проблемного оппонента. Наши прогноз и ставка — Победа «Эвертона» с коэффициентом 2.60.