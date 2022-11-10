«Лацио»
Нынешний сезон лациале складывается многообещающе. Текущая третья позиция в Серии А обещает неплохие перспективы.
В предыдущем туре чемпионата команда добыла важнейшие три очка. «Лацио» выиграл римское дерби, минимально одолев «Рому».
Коэффициенты матча Лацио — Монца
Очевидно, в этом матче команда Маурицио Сарри сыграет с позиции силы. Плюс, вероятно, вернется в состав Чиро Иммобиле.
Римляне имеют надежные тылы. В 13 поединках команда Сарри пропустила всего лишь 8 мячей.
«Монца»
Эта команда уже почти обвыклась в элите итальянского футбола. Причем «Монца» уже отдалилась от опасной зоны на 7 очков.
Минувший тур команда провела успешно. Дома «Монца» сумела одолеть «Верону» со счетом 2:0.
Правда, с реализацией у команды все так же имеются проблемы. В 13 турах игроки «Монцы» забили всего 13 мячей.
«Монца» не боится никого, что уже доказывала на деле. Вот только опыта команде может все же не хватить.
Прогноз и ставка
На победу «Лацио» в этом матче можно поставить за 1.61, ничью букмекеры предлагают взять за 4.20, а победу «Монцы» — за 5.00.
«Лацио» борется за самые высокие места. «Монца»
Римляне наверняка постараются оформить быстрый гол. Наши прогноз и ставка — Победа «Лацио» в 1 тайме с коэффициентом 2.20.