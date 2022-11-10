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    «Лацио» быстро расправится с «Монцей»

    «Лацио» — «Монца». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Серия А, 10 ноября 2022 года

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    Маурицио Сарри
    «Лацио» сыграет на своем поле с «Монцей» в рамках 14-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 10 ноября, начало — в 22:45 мск. «Лацио» — «Монца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 10 Ноября 2022 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 22:45 Монца Монца
  • Монца
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    «Лацио»

    Нынешний сезон лациале складывается многообещающе. Текущая третья позиция в Серии А обещает неплохие перспективы.

    В предыдущем туре чемпионата команда добыла важнейшие три очка. «Лацио» выиграл римское дерби, минимально одолев «Рому».

    Коэффициенты матча Лацио — Монца

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    Очевидно, в этом матче команда Маурицио Сарри сыграет с позиции силы. Плюс, вероятно, вернется в состав Чиро Иммобиле.

    Все прогнозы на Серию А

    Римляне имеют надежные тылы. В 13 поединках команда Сарри пропустила всего лишь 8 мячей.

    «Монца»

    Эта команда уже почти обвыклась в элите итальянского футбола. Причем «Монца» уже отдалилась от опасной зоны на 7 очков.

    Минувший тур команда провела успешно. Дома «Монца» сумела одолеть «Верону» со счетом 2:0.

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    • Правда, с реализацией у команды все так же имеются проблемы. В 13 турах игроки «Монцы» забили всего 13 мячей.

    «Монца» не боится никого, что уже доказывала на деле. Вот только опыта команде может все же не хватить.

    Прогноз и ставка

    На победу «Лацио» в этом матче можно поставить за 1.61, ничью букмекеры предлагают взять за 4.20, а победу «Монцы» — за 5.00.

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    «Лацио» борется за самые высокие места. «Монца» испытывает недостаток опыта поединков с соперниками такого уровня.

    Римляне наверняка постараются оформить быстрый гол. Наши прогноз и ставка — Победа «Лацио» в 1 тайме с коэффициентом 2.20.

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    «Лацио» — «Монца»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 10.11.2022. Прогнозы на футбол. «Лацио» быстро расправится с «Монцей»
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