«Лацио» сыграет на своем поле с «Монцей» в рамках 14-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 10 ноября, начало — в 22:45 мск. «Лацио» — «Монца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лацио»

Нынешний сезон лациале складывается многообещающе. Текущая третья позиция в Серии А обещает неплохие перспективы.

В предыдущем туре чемпионата команда добыла важнейшие три очка. «Лацио» выиграл римское дерби, минимально одолев «Рому».

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Очевидно, в этом матче команда Маурицио Сарри сыграет с позиции силы. Плюс, вероятно, вернется в состав Чиро Иммобиле.

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Римляне имеют надежные тылы. В 13 поединках команда Сарри пропустила всего лишь 8 мячей.

«Монца»

Эта команда уже почти обвыклась в элите итальянского футбола. Причем «Монца» уже отдалилась от опасной зоны на 7 очков.

Минувший тур команда провела успешно. Дома «Монца» сумела одолеть «Верону» со счетом 2:0.

Правда, с реализацией у команды все так же имеются проблемы. В 13 турах игроки «Монцы» забили всего 13 мячей.

«Монца» не боится никого, что уже доказывала на деле. Вот только опыта команде может все же не хватить.

Прогноз и ставка

На победу «Лацио» в этом матче можно поставить за 1.61, ничью букмекеры предлагают взять за 4.20, а победу «Монцы» — за 5.00.

«Лацио» борется за самые высокие места. «Монца» испытывает недостаток опыта поединков с соперниками такого уровня .

Римляне наверняка постараются оформить быстрый гол. Наши прогноз и ставка — Победа «Лацио» в 1 тайме с коэффициентом 2.20.