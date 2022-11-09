«РБ Лейпциг» сыграет на своем поле с «Фрайбургом» в рамках 14-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 9 ноября, начало — в 22:30 мск. «РБ Лейпциг» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«РБ Лейпциг»

«Быки» проводят очень симпатичный отрезок. Восточногерманский клуб набрал нешуточные обороты.

При этом «РБ Лейпциг» выиграл в четырех своих последних матчах. К слову, он не проигрывают уже почти два месяца.

Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Фрайбург 1X2Новым игрокам 1.704.104.40Фрибет$40

На прошлой неделе коллектив выдал сразу два блестящих поединка, разгромив на выезде «Шахтер» (4:0) (благодаря чесу вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов) и «Хоффенхайм» (3:1).

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По итогам 13 туров команда занимает шестое место с отставанием в пять очков от соперника и в три — от зоны Лиги чемпионов.

«Фрайбург»

«Фрайбург» смотрится мощно как в Бундеслиге, так и в Лиге Европы. В своем чемпионате команда занимает 2-е место с отставанием в один балл от лидера «Баварии» и отрывом в один от третьего «Унион Берлина».

Свой последний поединок в национальном первенства команда провела удачно. «Фрайбург» на своем поле легко переиграл «Кельн» (2:0).

В Лиге Европы немцы также показали себя блестяще. Они заняли первое место в группе и вышли сразу в 1/8 финала турнира.

В шести последних поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при четырех победах и двух ничьих.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,73.

Успех же гостей оценивается в 4,40, тогда как ничья — в 3,90.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,40.