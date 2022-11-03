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    «Динамо» напоследок обыграет «Фенербахче»?

    «Динамо» Киев — «Фенербахче». Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, Лига Европы, 3 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Киев — «Фенербахче»
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    «Динамо» набрало лишь одно очко в пяти матчах ЛЕ
    Киевское «Динамо» сыграет против «Фенербахче» в шестом туре группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 3 ноября в Кракове, начало — в 23:00 мск. «Динамо» Киев — «Фенербахче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа B 03 Ноября 2022 года
    Динамо К
  • Киев
    •  Динамо К 23:00 Фенербахче Фенербахче
  • Стамбул
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    «Динамо» Киев

    «Динамо» занимает последнее место в группе после пяти сыгранных матчей, в которых набрало лишь одно очко.

    И самое неприятное для киевлян заключается в том, что они потеряли шансы даже на третью строчку, которая позволяет принять участие в плей-офф Лиги конференций.

    Коэффициенты матча Динамо К — Фенербахче

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    После четырех поражений кряду на прошлой неделе команда Мирчи Луческу сыграла вничью с кипрским АЕК — 3:3. При этом по ходу матча динамовцы уступали со счетом 1:3, но на последних минутах забили два мяча и спаслись от очередного поражения.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Примечательно, что в этом сезоне «Динамо» буксует не только в еврокубках. В чемпионате Украины бело-синие на данный момент занимают лишь восьмое место, отставая от лидера уже на 12 очков.

    «Фенербахче»

    «Фенербахче» тем временем находится на первой строчке в группе, набрав в пяти турах 11 очков.

    Турецкий клуб уже обеспечил себе участие в плей-офф ЛЕ. Правда, остается открытым вопрос — с какого места он туда попадет. Желательно, конечно, что с первого, чтобы сразу же оказаться в 1/8 финала.

    И для этого «Фенербахче» нужно обязательно побеждать «Динамо», поскольку в параллельном матче «Ренн», скорее всего, выиграет у АЕК. У французов на данный момент тоже 11 очков.

    «Фенербахче» еще ни разу не проигрывал в текущем розыгрыше ЛЕ — три победы и две ничьи.

    Прогноз и ставка

    На «Динамо» в этом матче можно поставить за 4.10, ничью букмекеры предлагают за 3.84, а победу «Фенербахче» — за 1.86.

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    Луческу заявил, что «Динамо» настроена напоследок хлопнуть дверью, показав, кто на самом деле лучше. Так себе заявление, конечно, после всех неудач его команды.

    При этом главный тренер «Фенера» Жоржи Жезуш намекнул на ротацию состава. Но поможет ли это динамовцам?

    Есть еще одна деталь. Летом киевляне обыграли «Фенер» по сумме двух матчей в квалификации ЛЧ. По сути, украинцам повезло, поскольку и в первой, и во второй игре соперник их порой просто «возил».

    А уже в рамках ЛЕ «Фенер» выиграл у «Динамо» в Стамбуле со счетом 2:1.

    В общем, если турки сыграют основным составом — тогда «Динамо», скорее всего, снова проиграет. Но лучше все-таки перестраховаться и ставку на исход не трогать.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.18.

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    «Динамо» Киев — «Фенербахче»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 03.11.2022. Прогнозы на футбол. «Динамо» напоследок обыграет «Фенербахче»?
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