Киевское «Динамо» сыграет против «Фенербахче» в шестом туре группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 3 ноября в Кракове, начало — в 23:00 мск. «Динамо» Киев — «Фенербахче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Киев

«Динамо» занимает последнее место в группе после пяти сыгранных матчей, в которых набрало лишь одно очко.

И самое неприятное для киевлян заключается в том, что они потеряли шансы даже на третью строчку, которая позволяет принять участие в плей-офф Лиги конференций.

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После четырех поражений кряду на прошлой неделе команда Мирчи Луческу сыграла вничью с кипрским АЕК — 3:3. При этом по ходу матча динамовцы уступали со счетом 1:3, но на последних минутах забили два мяча и спаслись от очередного поражения.

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Примечательно, что в этом сезоне «Динамо» буксует не только в еврокубках. В чемпионате Украины бело-синие на данный момент занимают лишь восьмое место, отставая от лидера уже на 12 очков.

«Фенербахче»

«Фенербахче» тем временем находится на первой строчке в группе, набрав в пяти турах 11 очков.

Турецкий клуб уже обеспечил себе участие в плей-офф ЛЕ. Правда, остается открытым вопрос — с какого места он туда попадет. Желательно, конечно, что с первого, чтобы сразу же оказаться в 1/8 финала.

И для этого «Фенербахче» нужно обязательно побеждать «Динамо», поскольку в параллельном матче «Ренн», скорее всего, выиграет у АЕК. У французов на данный момент тоже 11 очков.

«Фенербахче» еще ни разу не проигрывал в текущем розыгрыше ЛЕ — три победы и две ничьи.

Прогноз и ставка

На «Динамо» в этом матче можно поставить за 4.10, ничью букмекеры предлагают за 3.84, а победу «Фенербахче» — за 1.86.

Луческу заявил, что «Динамо» настроена напоследок хлопнуть дверью, показав, кто на самом деле лучше. Так себе заявление, конечно, после всех неудач его команды.

При этом главный тренер «Фенера» Жоржи Жезуш намекнул на ротацию состава. Но поможет ли это динамовцам?

Есть еще одна деталь. Летом киевляне обыграли «Фенер» по сумме двух матчей в квалификации ЛЧ. По сути, украинцам повезло, поскольку и в первой, и во второй игре соперник их порой просто «возил».

А уже в рамках ЛЕ «Фенер» выиграл у «Динамо» в Стамбуле со счетом 2:1.

В общем, если турки сыграют основным составом — тогда «Динамо», скорее всего, снова проиграет. Но лучше все-таки перестраховаться и ставку на исход не трогать.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.18.