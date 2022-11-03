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    «Кельн» с «Ниццей» обменяются голами после перерыва

    «Кельн» — «Ницца». Прогноз, ставка (к. 3.00) на футбол, Лига конференций, 3 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кельн» — «Ницца»
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    «Кельн» сыграет на своем поле с «Ниццей» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги конференций. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 23:00 мск. «Кельн» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа D 03 Ноября 2022 года
    Кёльн
  • Кёльн
    •  Кёльн 23:00 Ницца Ницца
  • Франция. Лига 1
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    «Кельн»

    «Кельн» находится на третьем месте в турнирной таблице группы D. Разумеется, немцам нужно побеждать.

    Правда, команда имеет проблемы с реализацией. В пяти матчах игроки «Кельна» забили всего 6 мячей.

    Коэффициенты матча Кёльн — Ницца

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    В своем предыдущем поединке «Кельн» добыл ничью. В матче с «Хоффенхаймом» команда забила и пропустила (1:1).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    «Кельн» наверняка будет активно идти вперед. Иного пути у немцев просто нет, да и пора бы улучшать результативность.

    «Ницца»

    Эта команда находится на 1 месте в таблице. Причем есть вероятность вообще вылететь из еврокубков, но такое возможно лишь в случае поражения.

    «Ницца» наверняка не будет действовать от обороны. Состав у французов сильный, да и мотивация имеется.

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    • Свой последний поединок команда провела на отлично. «Ницца» на выезде переиграла «Лорьян» (1:2).

    Да и вообще, команда добыла уже вторую викторию подряд. Почему бы не увеличить победный сериал?!

    Прогноз и ставка

    На победу «Кельна» в этом матче можно поставить за 2.00, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Ниццы» — за 3.75.

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    «Кельн» наверняка будет активно атаковать. Французам никак нельзя проигрывать.

    Обе команды наверняка проявят атакующую активность. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 3.00.

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    «Кельн» — «Ницца»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 03.11.2022. Прогнозы на футбол. «Кельн» с «Ниццей» обменяются голами после перерыва
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