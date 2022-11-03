«Кельн» сыграет на своем поле с «Ниццей» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги конференций. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 23:00 мск. «Кельн» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кельн»

«Кельн» находится на третьем месте в турнирной таблице группы D. Разумеется, немцам нужно побеждать.

Правда, команда имеет проблемы с реализацией. В пяти матчах игроки «Кельна» забили всего 6 мячей.

Коэффициенты матча Кёльн — Ницца 1X2Новым игрокам 2.003.603.60Фрибет$40

В своем предыдущем поединке «Кельн» добыл ничью. В матче с «Хоффенхаймом» команда забила и пропустила (1:1).

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«Кельн» наверняка будет активно идти вперед. Иного пути у немцев просто нет, да и пора бы улучшать результативность.

«Ницца»

Эта команда находится на 1 месте в таблице. Причем есть вероятность вообще вылететь из еврокубков, но такое возможно лишь в случае поражения.

«Ницца» наверняка не будет действовать от обороны. Состав у французов сильный, да и мотивация имеется.

Свой последний поединок команда провела на отлично. «Ницца» на выезде переиграла «Лорьян» (1:2).

Да и вообще, команда добыла уже вторую викторию подряд. Почему бы не увеличить победный сериал?!

Прогноз и ставка

На победу «Кельна» в этом матче можно поставить за 2.00, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Ниццы» — за 3.75.

«Кельн» наверняка будет активно атаковать . Французам никак нельзя проигрывать.

Обе команды наверняка проявят атакующую активность. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 3.00.