КАМАЗ сыграет на своем поле с «Енисеем» в рамках плей-офф Кубка России. Матч пройдет 1 ноября, начало — в 18:00 мск. КАМАЗ — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

КАМАЗ

Челнинцы так многообещающе начали сезон, что считались чуть ли не главной сенсацией первого дивизиона. Да и сейчас КАМАЗ третий в таблице.

Минувший тур чемпионата команда провела неудачно. КАМАЗ не сумел одолеть уфимцев (2:2).

Отметим надежную оборону челнинцев. В 16 матчах чемпионата она дала сбой всего лишь 14 раз.

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Против красноярцев команда традиционно играет сложно. Из пяти последних матчей соперники по разу обменялись победами.

«Енисей»

Красноярцы намерены побороться за выход в РПЛ. Нынешнее 4 место в таблице об этом красноречиво свидетельствует.

А вот в своем последнем матче «Енисей» добыл три очка. Дома команда переиграла проблемную «Уфу» (3:1).

Причем эта виктория стала для команды четвертой из пяти последних поединков. Так что моральный подъем налицо!

В этом поединке гости наверняка будут активно идти вперед. Тем паче, у красноярцев есть неплохая кубковая история в минувшем сезоне.

Прогноз и ставка

На победу КАМАЗа в этом матче можно поставить за 2.54, ничью букмекеры предлагают взять за 2.91, а победу «Енисея» — за 2.88.

КАМАЗ проводит неплохой отрезок. «Енисей» в последних матчах смотрится солидно .

Обе команды наверняка будут рисковать. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.45.