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    В Набережных Челнах не будет проблем с голами

    КАМАЗ — «Енисей». Прогноз, ставка (к. 2.45) на футбол, Кубок России, 1 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на КАМАЗ — «Енисей»
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    КАМАЗ
    КАМАЗ сыграет на своем поле с «Енисеем» в рамках плей-офф Кубка России. Матч пройдет 1 ноября, начало — в 18:00 мск. КАМАЗ — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 01 Ноября 2022 года
    КамАЗ
  • Россия. Кубок
    •  КамАЗ 18:00 Енисей Енисей
  • Красноярск
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    КАМАЗ

    Челнинцы так многообещающе начали сезон, что считались чуть ли не главной сенсацией первого дивизиона. Да и сейчас КАМАЗ третий в таблице.

    Минувший тур чемпионата команда провела неудачно. КАМАЗ не сумел одолеть уфимцев (2:2).

    Отметим надежную оборону челнинцев. В 16 матчах чемпионата она дала сбой всего лишь 14 раз.

    Все прогнозы на футбол

    Против красноярцев команда традиционно играет сложно. Из пяти последних матчей соперники по разу обменялись победами.

    «Енисей»

    Красноярцы намерены побороться за выход в РПЛ. Нынешнее 4 место в таблице об этом красноречиво свидетельствует.

    А вот в своем последнем матче «Енисей» добыл три очка. Дома команда переиграла проблемную «Уфу» (3:1).

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    • Причем эта виктория стала для команды четвертой из пяти последних поединков. Так что моральный подъем налицо!

    В этом поединке гости наверняка будут активно идти вперед. Тем паче, у красноярцев есть неплохая кубковая история в минувшем сезоне.

    Прогноз и ставка

    На победу КАМАЗа в этом матче можно поставить за 2.54, ничью букмекеры предлагают взять за 2.91, а победу «Енисея» — за 2.88.

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    КАМАЗ проводит неплохой отрезок. «Енисей» в последних матчах смотрится солидно.

    Обе команды наверняка будут рисковать. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.45.

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    КАМАЗ — «Енисей»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 01.11.2022. Прогнозы на футбол. В Набережных Челнах не будет проблем с голами
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