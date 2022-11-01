КАМАЗ
Челнинцы так многообещающе начали сезон, что считались чуть ли не главной сенсацией первого дивизиона. Да и сейчас КАМАЗ третий в таблице.
Минувший тур чемпионата команда провела неудачно. КАМАЗ не сумел одолеть уфимцев (2:2).
Отметим надежную оборону челнинцев. В 16 матчах чемпионата она дала сбой всего лишь 14 раз.
Против красноярцев команда традиционно играет сложно. Из пяти последних матчей соперники по разу обменялись победами.
«Енисей»
Красноярцы намерены побороться за выход в РПЛ. Нынешнее 4 место в таблице об этом красноречиво свидетельствует.
А вот в своем последнем матче «Енисей» добыл три очка. Дома команда переиграла проблемную «Уфу» (3:1).
Причем эта виктория стала для команды четвертой из пяти последних поединков. Так что моральный подъем налицо!
В этом поединке гости наверняка будут активно идти вперед. Тем паче, у красноярцев есть неплохая кубковая история в минувшем сезоне.
Прогноз и ставка
На победу КАМАЗа в этом матче можно поставить за 2.54, ничью букмекеры предлагают взять за 2.91, а победу «Енисея» — за 2.88.
КАМАЗ проводит неплохой отрезок. «Енисей»
Обе команды наверняка будут рисковать. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.45.