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    «Филадельфия Юнион» одержит победу в матче

    «Филадельфия Юнион» — «Нью-Йорк Сити». Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, МЛС, 31 октября 2022 года

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    Фрагмент матча
    «Филадельфия Юнион» на своем поле сыграет против «Нью-Йорк Сити» в рамках 1/2 плей-офф МЛС. Матч состоится 31 октября, начало — 03:00 (мск). «Филадельфия Юнион» — «Нью-Йорк Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS. Плей-офф 31 Октября 2022 года
    Филадельфия Юнион
  • Филадельфия
    •  Филадельфия Юнион 03:00 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити
  • Нью-Йорк
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    «Филадельфия Юнион»

    «Синие» после 34-х сыгранных матчей смогли занять первое место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС набрав 67 очков. Команда забила в ворота соперников 72 гола, а в свои пропустила — 26.

    Из последних 8-ми матчах в МЛС «Филадельфия Юнион» лишь один раз потерпела поражение от «Шарлотта» на выезде с разгромным счетом 4:0, так же один раз «синие» сыграли вничью с «Атлантой» (0:0), а остальные матчи выиграли.

    В 1/4 плейй-офф МЛС «Филадельфия Юнион» на своем поле принимала «Цинциннати» и смогла одержать минимальную победу над соперником со счетом 1:0 и прошла дальше.

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    «Филадельфия Юнион» выиграла все 5-ть последних домашних поединков.

    «Нью-Йорк Сити»

    «Голубые» показали результат немного хуже и смогли занять только третье место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС набрав 55 очков за 34 игры. Этот коллектив забивал 57 раз, а пропускал — 41.

    В последних матчах МЛС «Нью-Йорк Сити» смогли прервать свою серию без побед, которая длилась 5 матчей подряд и одержали три победных результата над такими соперниками как «Атланта» со счетом 1:2, «Орландо Сити» (2:1) и «Нью-Йорк Ред Буллс» со счетом 2:0.

    После этого «Нью-Йорк Сити» в 1/8 плей-офф МЛС одержал уверенную победу над «Интер Майами» со счетом 3:0, а в 1/4 на выезде «голубые» переиграли «Монреаль» со счетом 1:3.

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    • «Нью-Йорк Сити» смог одержать победы в двух из пяти последних домашних поединков, а три остальные встречи команда проиграла.

    Прогноз и ставка

    На победу «Филадельфии Юнион» в этом матче можно поставить за 1.90, ничью букмекеры предлагают взять за 3.82, а победу «Нью-Йорк Сити» — за 4.10.

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    Прогноз - «Филадельфия Юнион» объективно сильнейший соперник в этом противостоянии и тем более играя на своем поле «синие» смогут одержать победу над «Нью-Йорком Сити» и пройдут дальше.

    Ставка - Победа «Филадельфии Юнион» за 1.90.

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    «Филадельфия Юнион» — «Нью-Йорк Сити»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 31.10.2022. Прогнозы на футбол. «Филадельфия Юнион» одержит победу в матче
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