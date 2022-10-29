ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» второй год подряд сыграет в плей-офф Лиги ЕвропыНа грани катастрофы. «Барса» второй год подряд свалилась в Лигу Европы Ремейк «Ведьмака»Топ-5 грубых недочетов, которых CD Projekt нужно избежать в ремейке «Ведьмака» Унаи ЭмериНовая метла. Как будет играть «Астон Вилла» при Унаи Эмери?
  • 23:52
    • «МЮ» разгромил «Шериф» и вышел в плей-офф Лиги Европы
    Все новости спорта

    Поттер знает ключ к обороне соперника

    «Брайтон» — «Челси». Ставки (к. 2.26) и прогноз на футбол, АПЛ, 29 октября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Брайтон энд Хоув Альбион Прогнозы на Челси Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Брайтон» — «Челси»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Грэм Поттер
    29 октября «Брайтон» примет «Челси» в матче 14-го тура чемпионата Англии (АПЛ). Встреча начнется в 17:00 мск на стадионе «Амекс». «Брайтон» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 29 Октября 2022 года
    Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
    •  Брайтон энд Хоув Альбион 17:00 Челси Челси
  • Лондон
    •

    «Брайтон»

    «Чайки» не могут выиграть уже 5-й тур подряд, причем в четырех последних матчах у них 3 поражения.

    8 октября команда Де Дзерби проиграла «Тоттенхэму» в довольно боевом поединке (0:1). Через неделю после этого выиграть снова не удалось — хозяева проиграли «Брентфорду» 0:2.

    Коэффициенты матча Брайтон энд Хоув Альбион — Челси

    1X2Новым игрокам
  • 2.953.302.45Фрибет$40
    •

    В Ноттингеме «Брайтон» набрал одно очко, так как сыграл с хозяевами нулевую ничью. После этого был выезд в Манчестер к «Сити», где «курортники» уступили со счетом 1:3.

    Все прогнозы на АПЛ

    В составе травмирован 25-летний японский полузащитник Каору Митома, принявший участие в 7 матчах команды в АПЛ.

    «Челси»

    Для Грэма Поттера это будет особенный матч — матч против бывшей команды, с которой он добился значительных успехов.

    С «Челси» он уже попал в плей-офф Лиги чемпионов. В частности, это удалось сделать благодаря двум победам над «Миланом» (2:0, 3:0), а в последнем туре — над «Зальцбургом» (2:1).

  • Новая метла. Как будет играть «Астон Вилла» при Унаи Эмери?
  • «Астон Вилла» наняла Унаи Эмери, но как он изменился с тех пор, как возглавил «Вильярреал»?
  • Вчера

    • В АПЛ «аристократы» занимают 5-е место. У них 21 очко. В последних двух турах команда набрала только два очка. У нее была нулевая с «Брентфордом» и ничья с «Ман Юнайтед» (1:1).

    Не помогут Поттеру Рис Джеймс, Калиду Кулибали и Нголо Канте.

    Прогноз и ставка

    На обе команды стоят высокие котировки — 2.90 на «Брайтон» и 2.50 на «Челси». На ничью букмекеры выставили коэффициент 3.35.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Последние 3 матча в АПЛ между этими командами заканчивались вничью и с тотал меньше 2.5. У «Челси» плотный график игр и на данный момент он не является результативной командой.

    Поттер отлично знает своего соперника и сможет настроить своих новых подопечных. Рекомендуемая ставка на матч — «Челси» не проиграет и тотал матча меньше 2.5 за 2.26.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.96
  • Прогноз на матч Бруклин Нетс — Даллас Маверикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  3.38
  • Прогноз на матч Оклахома-Сити Тандер — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Даллас — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  1.36
  • Прогноз на матч Голден Стэйт Уорриорз — Майами Хит
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Сакраменто Кингз — Мемфис Гриззлис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Торонто
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Димитров — Хирон
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Авангард — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Оренбург — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Металлист 1925 — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Алькарас — Каррено-Буста
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Шинник — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Брайтон» — «Челси»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 29.10.2022. Прогнозы на футбол. Поттер знает ключ к обороне соперника
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры