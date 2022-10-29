«Брайтон»
«Чайки» не могут выиграть уже 5-й тур подряд, причем в четырех последних матчах у них 3 поражения.
8 октября команда Де Дзерби проиграла «Тоттенхэму» в довольно боевом поединке (0:1). Через неделю после этого выиграть снова не удалось — хозяева проиграли «Брентфорду» 0:2.
Коэффициенты матча Брайтон энд Хоув Альбион — Челси
В Ноттингеме «Брайтон» набрал одно очко, так как сыграл с хозяевами нулевую ничью. После этого был выезд в Манчестер к «Сити», где «курортники» уступили со счетом 1:3.
В составе травмирован 25-летний японский полузащитник Каору Митома, принявший участие в 7 матчах команды в АПЛ.
«Челси»
Для Грэма Поттера это будет особенный матч — матч против бывшей команды, с которой он добился значительных успехов.
С «Челси» он уже попал в плей-офф Лиги чемпионов. В частности, это удалось сделать благодаря двум победам над «Миланом» (2:0, 3:0), а в последнем туре — над «Зальцбургом» (2:1).
В АПЛ «аристократы» занимают 5-е место. У них 21 очко. В последних двух турах команда набрала только два очка. У нее была нулевая с «Брентфордом» и ничья с «Ман Юнайтед» (1:1).
Не помогут Поттеру Рис Джеймс, Калиду Кулибали и Нголо Канте.
Прогноз и ставка
На обе команды стоят высокие котировки — 2.90 на «Брайтон» и 2.50 на «Челси». На ничью букмекеры выставили коэффициент 3.35.
Последние 3 матча в АПЛ между этими командами заканчивались вничью и с тотал меньше 2.5. У «Челси» плотный график игр и на данный момент он не является результативной командой.
Поттер отлично знает своего соперника и сможет настроить своих новых подопечных. Рекомендуемая ставка на матч — «Челси» не проиграет и тотал матча меньше 2.5 за 2.26.