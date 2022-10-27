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    Сможет ли «МЮ» разгромить «Шериф»?

    «Манчестер Юнайтед» — «Шериф». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Лигу Европы, 27 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Шериф»
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    «МЮ» выиграл три предыдущих матча в Лиге Европы
    «Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле против «Шерифа» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 27 октября, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Шериф»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа E 27 Октября 2022 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 22:00 Шериф Шериф
  • Тирасполь
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    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» занимает второе место в группе после четырех сыгранных матчей, в которых набрал девять очков — на три меньше, чем «Реал Сосьедад».

    Но «МЮ», по всей видимости, и не гонится за тем, чтобы попасть в плей-офф с первого места.

    Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Шериф

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    Команда Эрика тен Хага не без проблем выиграла три предыдущих матча в Лиге Европы — дважды у «Омонии» и один раз у «Шерифа». А перед этим она и вовсе уступила на своем поле «Реал Сосьедаду».

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    Очевидно, что в АПЛ «МЮ» играет с совершенном другим уровнем мотивации, в отличие от ЛЕ. В этом турнире «красные дьяволы» пока не слишком напрягаются.

    «Шериф»

    «Шериф» тем временем находится на третьей строчке, набрав в четырех матчах три очка.

    И для клуба из Тирасполя принципиально финишировать третьим — в таком случае он попадет в плей-офф Лиги конференций.

    В первом туре «Шериф» разгромил на выезде «Омонию» (3:0), после чего проиграл «МЮ» и дважды уступил «Реал Сосьедаду».

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    • «Шериф» пока что смог отличиться только в матче с «Омонией», в остальных играх команда Степана Томаса не забивала.

    Прогноз и ставка

    На «МЮ» в этом матче можно поставить за 1.11, ничью букмекеры предлагают за 9.80, а победу «Шерифа» — за 28.00.

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    Понятно, что при желании «МЮ» легко способен обыграть «Шериф» с разницей в два-три мяча. Но есть ли у хозяев такое желание? Не факт. Команда тен Хага полностью сконцентрирована на АПЛ, а Лига Европы для нее скорее даже обуза.

    Ставка — победа «МЮ» + тотал матча меньше 3,5 за 1.95.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Шериф»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 27.10.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «МЮ» разгромить «Шериф»?
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