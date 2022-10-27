«Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле против «Шерифа» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 27 октября, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Шериф»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в группе после четырех сыгранных матчей, в которых набрал девять очков — на три меньше, чем «Реал Сосьедад».

Но «МЮ», по всей видимости, и не гонится за тем, чтобы попасть в плей-офф с первого места.

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Команда Эрика тен Хага не без проблем выиграла три предыдущих матча в Лиге Европы — дважды у «Омонии» и один раз у «Шерифа». А перед этим она и вовсе уступила на своем поле «Реал Сосьедаду».

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Очевидно, что в АПЛ «МЮ» играет с совершенном другим уровнем мотивации, в отличие от ЛЕ. В этом турнире «красные дьяволы» пока не слишком напрягаются.

«Шериф»

«Шериф» тем временем находится на третьей строчке, набрав в четырех матчах три очка.

И для клуба из Тирасполя принципиально финишировать третьим — в таком случае он попадет в плей-офф Лиги конференций.

В первом туре «Шериф» разгромил на выезде «Омонию» (3:0), после чего проиграл «МЮ» и дважды уступил «Реал Сосьедаду».

«Шериф» пока что смог отличиться только в матче с «Омонией», в остальных играх команда Степана Томаса не забивала.

Прогноз и ставка

На «МЮ» в этом матче можно поставить за 1.11, ничью букмекеры предлагают за 9.80, а победу «Шерифа» — за 28.00.

Понятно, что при желании «МЮ» легко способен обыграть «Шериф» с разницей в два-три мяча. Но есть ли у хозяев такое желание? Не факт. Команда тен Хага полностью сконцентрирована на АПЛ, а Лига Европы для нее скорее даже обуза.

Ставка — победа «МЮ» + тотал матча меньше 3,5 за 1.95.