«Эвертон» сыграет на своем поле против «Кристал Пэлас» в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 22 октября, начало — в 17:00 мск. «Эвертон» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эвертон»

«Эвертон» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ после 11-ти сыгранных матчей, в которых набрал десять очков.

Серия поражений «Эвертона» на данный момент составляет три матча. Неприятный отрезок, но тут все-таки надо учитывать, что у «ирисок» и соперники были максимально сложные.

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Команда Фрэнка Лэмпарда уступила «Эвертону», «Тоттенхэму» и «Ньюкаслу», забив при этом лишь один мяч.

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Но зато перед этим у «Эвертона» была серия из шести матчей без поражений. Но в любом случае, по игре команда Лэмпарда вообще не впечатляет. На данный момент это классический середняк.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» тем временем находится на десятой строчке, набрав в десяти матчах 13 очков.

Лондонский клуб начал месяц с домашнего поражения от «Челси», но в следующих трех матчах набрал семь очков.

Команда Патрика Виейра одержала победы над «Лидсом» и «Вулверхэмптоном», а также сыграла вничью с «Лестером».

«Кристал Пэлас» трижды сыграл вничью в четырех предыдущих матчах АПЛ на выезде.

Прогноз и ставка

На «Эвертон» в этом матче можно поставить за 2.58, ничью букмекеры предлагают за 3.24, а победу «Кристал Пэлас» — за 2.95.

В прошлом сезоне в трех матчах между «Эвертоном» и «Кристал Пэлас» (весной команды также пересеклись в Кубке Англии) было забито в общей сложности 13 мячей.

Но есть подозрение, что ближайшая игра вряд ли порадует результативным футболом. В этом сезоне «Эвертон» старается играть максимально осторожно, как, в принципе, и «Кристал Пэлас».

Ставка — ничья за 3.24.

Также можно рассмотреть ставку на точный счет 0:0 за 7.40.