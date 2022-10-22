ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Унион Берлин» — главная сенсация БундеслигиКак «Унион Берлин» творит чудо «Арсенал»Десять игр, девять побед! Секрет рекордного старта «Арсенала» в АПЛ The Sims Project ReneБольше кастомизации, кроссплатформа и комьюнити. Что показали разработчики в новой The Sims Project Rene?
    Все новости спорта

    «Эвертон» и «Кристал Пэлас» так и не смогут открыть счет?

    «Эвертон» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 3.24) и ставки на чемпионат Англии 22 октября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Эвертон Прогнозы на Кристал Пэлас Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Эвертон» — «Кристал Пэлас»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Серия поражений «Эвертона» на данный момент составляет три матча
    «Эвертон» сыграет на своем поле против «Кристал Пэлас» в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 22 октября, начало — в 17:00 мск. «Эвертон» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 22 Октября 2022 года
    Эвертон
  • Ливерпуль
    •  Эвертон 17:00 Кристал Пэлас Кристал Пэлас
  • Лондон
    •

    «Эвертон»

    «Эвертон» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ после 11-ти сыгранных матчей, в которых набрал десять очков.

    Серия поражений «Эвертона» на данный момент составляет три матча. Неприятный отрезок, но тут все-таки надо учитывать, что у «ирисок» и соперники были максимально сложные.

    Коэффициенты матча Эвертон — Кристал Пэлас

    1X2Новым игрокам
  • 2.553.152.90Фрибет$40
    •

    Команда Фрэнка Лэмпарда уступила «Эвертону», «Тоттенхэму» и «Ньюкаслу», забив при этом лишь один мяч.

    Все прогнозы на футбол

    Но зато перед этим у «Эвертона» была серия из шести матчей без поражений. Но в любом случае, по игре команда Лэмпарда вообще не впечатляет. На данный момент это классический середняк.

    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» тем временем находится на десятой строчке, набрав в десяти матчах 13 очков.

    Лондонский клуб начал месяц с домашнего поражения от «Челси», но в следующих трех матчах набрал семь очков.

  • Как «Реал» и «Барселона» стали одной и той же командой
  • За последнее десятилетие непримиримые соперники успели поменяться ролями
  • 16/10/2022

    • Команда Патрика Виейра одержала победы над «Лидсом» и «Вулверхэмптоном», а также сыграла вничью с «Лестером».

    «Кристал Пэлас» трижды сыграл вничью в четырех предыдущих матчах АПЛ на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Эвертон» в этом матче можно поставить за 2.58, ничью букмекеры предлагают за 3.24, а победу «Кристал Пэлас» — за 2.95.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    В прошлом сезоне в трех матчах между «Эвертоном» и «Кристал Пэлас» (весной команды также пересеклись в Кубке Англии) было забито в общей сложности 13 мячей.

    Но есть подозрение, что ближайшая игра вряд ли порадует результативным футболом. В этом сезоне «Эвертон» старается играть максимально осторожно, как, в принципе, и «Кристал Пэлас».

    Ставка — ничья за 3.24.

    Также можно рассмотреть ставку на точный счет 0:0 за 7.40.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Касаткина — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 04:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Лос-Анджелес Гэлакси
  • Футбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Барыс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ритеряй — Банга
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч ЦСКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Майнц — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.52
  • Прогноз на матч Ювентус — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Шэмрок Роверс — Сент-Патрикс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Дандолк — Слайго Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Аяччо — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Гранада — Сарагоса
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.81
  • Экспресс дня 21 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Порту — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Эвертон» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка (3.24), статистика, коэффициенты матча 22.10.2022. Прогнозы на футбол. «Эвертон» и «Кристал Пэлас» так и не смогут открыть счет?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры