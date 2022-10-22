«Эвертон»
«Эвертон» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ после 11-ти сыгранных матчей, в которых набрал десять очков.
Серия поражений «Эвертона» на данный момент составляет три матча. Неприятный отрезок, но тут все-таки надо учитывать, что у «ирисок» и соперники были максимально сложные.
Коэффициенты матча Эвертон — Кристал Пэлас
Команда Фрэнка Лэмпарда уступила «Эвертону», «Тоттенхэму» и «Ньюкаслу», забив при этом лишь один мяч.
Но зато перед этим у «Эвертона» была серия из шести матчей без поражений. Но в любом случае, по игре команда Лэмпарда вообще не впечатляет. На данный момент это классический середняк.
«Кристал Пэлас»
«Кристал Пэлас» тем временем находится на десятой строчке, набрав в десяти матчах 13 очков.
Лондонский клуб начал месяц с домашнего поражения от «Челси», но в следующих трех матчах набрал семь очков.
Команда Патрика Виейра одержала победы над «Лидсом» и «Вулверхэмптоном», а также сыграла вничью с «Лестером».
«Кристал Пэлас» трижды сыграл вничью в четырех предыдущих матчах АПЛ на выезде.
Прогноз и ставка
На «Эвертон» в этом матче можно поставить за 2.58, ничью букмекеры предлагают за 3.24, а победу «Кристал Пэлас» — за 2.95.
В прошлом сезоне в трех матчах между «Эвертоном» и «Кристал Пэлас» (весной команды также пересеклись в Кубке Англии) было забито в общей сложности 13 мячей.
Но есть подозрение, что ближайшая игра вряд ли порадует результативным футболом. В этом сезоне «Эвертон» старается играть максимально осторожно, как, в принципе, и «Кристал Пэлас».
Ставка — ничья за 3.24.
Также можно рассмотреть ставку на точный счет 0:0 за 7.40.