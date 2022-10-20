«Лестер»
«Лестер» пока провально проводит этот чемпионат. Он с пятью набранными баллами замыкает турнирную таблицу АПЛ, отставая от безопасной строки на четыре очка.
Начали «Лисы» данное первенство с мирового исхода, после чего они проиграли шесть встреч подряд. Правда, в этот неудачный период они только в одном матче остались без забитого мяча.
Коэффициенты матча Лестер — Лидс
И только после перерыва на матчи сборных коллектив смог добыть первую викторию в сезоне, разгромив дома 4:0 «Ноттингем». Однако затем он снова проиграл — на выезде 1:2 «Борнмуту».
В прошлом поединке чемпионата клуб разошелся миром с «Кристал Пэлас» (0:0).
«Лидс»
«Лидс» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ после девяти туров, в которых набрал девять очков.
«Павлины» очень бодро начали новую кампанию, но надолго команду Джесси Марша не хватило.
После невероятной победы над «Челси» в конце августа клуб пока еще ни разу не выигрывал.
В шести предыдущих матчах у него четыре поражения и две ничьи. При этом неудачи были в трех из четырех последних игр.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,30.
Успех гостей оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,40.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,30.