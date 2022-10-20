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    По силам ли «Лестеру» обыграть «Лидс»?

    «Лестер» — «Лидс». Прогноз (к. 2.30) и ставки на чемпионат Англии 20 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лестер» — «Лидс»
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    «Лестер» идет на последнем месте
    «Лестер» сыграет на своем поле против «Лидса» в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 20 октября, начало — в 22:15 мск. «Лестер» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 20 Октября 2022 года
    Лестер
  • Лестер
    •  Лестер 22:15 Лидс Лидс
  • Лидс
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    «Лестер»

    «Лестер» пока провально проводит этот чемпионат. Он с пятью набранными баллами замыкает турнирную таблицу АПЛ, отставая от безопасной строки на четыре очка.

    Начали «Лисы» данное первенство с мирового исхода, после чего они проиграли шесть встреч подряд. Правда, в этот неудачный период они только в одном матче остались без забитого мяча.

    Коэффициенты матча Лестер — Лидс

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  • 2.303.453.00Фрибет$40
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    И только после перерыва на матчи сборных коллектив смог добыть первую викторию в сезоне, разгромив дома 4:0 «Ноттингем». Однако затем он снова проиграл — на выезде 1:2 «Борнмуту».

    Все прогнозы на АПЛ

    В прошлом поединке чемпионата клуб разошелся миром с «Кристал Пэлас» (0:0).

    «Лидс»

    «Лидс» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ после девяти туров, в которых набрал девять очков.

    «Павлины» очень бодро начали новую кампанию, но надолго команду Джесси Марша не хватило.

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    • После невероятной победы над «Челси» в конце августа клуб пока еще ни разу не выигрывал.

    В шести предыдущих матчах у него четыре поражения и две ничьи. При этом неудачи были в трех из четырех последних игр.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,30.

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    Успех гостей оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,30.

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    «Лестер» — «Лидс»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 20.10.2022. Прогнозы на футбол. По силам ли «Лестеру» обыграть «Лидс»?
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