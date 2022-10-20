«Лестер» сыграет на своем поле против «Лидса» в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 20 октября, начало — в 22:15 мск. «Лестер» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лестер»

«Лестер» пока провально проводит этот чемпионат. Он с пятью набранными баллами замыкает турнирную таблицу АПЛ, отставая от безопасной строки на четыре очка.

Начали «Лисы» данное первенство с мирового исхода, после чего они проиграли шесть встреч подряд. Правда, в этот неудачный период они только в одном матче остались без забитого мяча.

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И только после перерыва на матчи сборных коллектив смог добыть первую викторию в сезоне, разгромив дома 4:0 «Ноттингем». Однако затем он снова проиграл — на выезде 1:2 «Борнмуту».

Все прогнозы на АПЛ

В прошлом поединке чемпионата клуб разошелся миром с «Кристал Пэлас» (0:0).

«Лидс»

«Лидс» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ после девяти туров, в которых набрал девять очков.

«Павлины» очень бодро начали новую кампанию, но надолго команду Джесси Марша не хватило.

После невероятной победы над «Челси» в конце августа клуб пока еще ни разу не выигрывал.

В шести предыдущих матчах у него четыре поражения и две ничьи. При этом неудачи были в трех из четырех последних игр.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,30.

Успех гостей оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,30.