В ночь на 20 октября в ответной финальной игре Кубка Бразилии «Фламенго» на своем поле примет «Коринтианс». Игра начнется в 03:45 по мск. «Фламенго» — «Коринтианс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фламенго»

Неделю назад в первом поединке этих команд, который прошел на поле «Коринтианса», соперники расписали мировую со счетом 0:0.

До этой стадии «Фламенго» убрал со своего пути четверых соперников. На этапе 1/16 он легко дважды справился с низшелиговым клубом, а затем выбил «Атлетико Минейро», «Атлетико ПР» и «Сан-Паулу».

Также «стервятники» хорошо выступают и в других соревнованиях. Они добрались до финала Кубка Либертадорес, а в чемпионате Бразилии за шесть туров до финиша идут третьими.

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К данной игре «Фламенго» подходит после домашней виктории над «Атлетико Минейро» 1:0 в чемпионате Бразилии. И данная виктория стала для них третьей за последние пять встреч при двух мировых.

«Коринтианс»

«Коринтианс» также проводит неплохой сезон. В чемпионате страны коллектив идет на пятой позиции в турнирной таблице, отставая от третьей строки лишь на балл при игре в запасе.

Также «всемогущие» неплохо выступили и на международной арене, пробившись в четвертьфинал Кубка Либертадорес, но там они дважды проиграли как раз «Фламенго» — 0:2 и 0:1.

В текущем же Кубке Бразилии клуб из Сан-Паулу преодолел то же четыре раунда. На предыдущем этапе он убрал со своего пути «Флуминенсе», сыграв сперва в гостях 2:2, после чего победив 3:0 дома.

Сейчас у «Коринтианса» 5-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров. В этот период команда добилась трех викторий и дважды сыграла вничью.

За минувшие шесть очных игр этих клубов четыре раза верх брал «Фламенго», раз сильнее оказался «Коринтианс» и один поединок завершился вничью. Причем пять из этих поединков были низовыми.

Прогноз и ставка на «Фламенго» — «Коринтианс»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Фламенго» — 1.55, победа «Коринтианса» — 6.20, ничья — 4.10.

Проход: «Фламенго» — 1.25; «Коринтианса» — 3.85.

Скорее всего, и в ответном поединке команды будут действовать осторожно и снова не порадуют результативным футболом. В общем, наш прогноз — ТМ 2,5.