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    «Пари НН» — «Краснодар». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Кубок России, 19 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Пари НН» — «Краснодар»
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    «Краснодар» — «Пари НН»
    В среду, 19 октября, «Пари Нижний Новгород» примет «Краснодар» в рамках 4-го тура группового этапа Кубка России по футболу. Матч на арене «Нижний Новгород» начнется в 18:00 (мск). «Пари НН» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 19 Октября 2022 года
    Пари НН
  • Нижний Новгород
    •  Пари НН 18:00 Краснодар Краснодар
  • Краснодар
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    «Пари Нижний Новгород»

    Нижегородцы начали групповой этап Кубка России с домашний победы над «Локомотивом» (2:0), а во 2-м туре на своем поле сыграли вничью с «Химками» (1:1).

    В 3-м туре Кубка подопечные Михаила Галактионова на выезде проиграли «Краснодару» (0:2), а потом в рамках РПЛ дома уступили «Спартаку» (1:2).

    В последних матчах чемпионата России «Пари НН» разошелся миром с «Торпедо» на выезде (0:0), а на своем поле крупно проиграл «Зениту» — 0:3.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    С 13 очками после 13 туров «Пари НН» идет на 11-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 17-23, Тимур Сулейманов забил 5 мячей. Не сыграет Агапов.

    «Краснодар»

    Подопечные Александра Сторожука в конце августа в рамках Кубка России победил на выезде «Химки» (2:0), а во 2-м туре в Москве поделили очки с «Локомотивом» (2:2).

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    • Вырвав на последних минутах домашнюю кубковую победой у «Пари НН» (2:0), «Быки» в рамках РПЛ в гостях разошлись миром с «Крыльями Советов» (0:0).

    В последних матчах чемпионата России «Краснодар» в южном дерби проиграл на выезде «Ростову» (2:3), а потом на своем поле уступил на последних минутах «Ахмату» (2:3).

    Календарь и таблица РПЛ

    С 21 очком после 13 туров «Краснодар» идет на 5-м месте. Разница мячей 25-20, Эдуард Сперцян забил 9 голов. Не сыграет Черников.

    Прогноз и ставка

    На победу «Пари НН» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.00, на ничью в основное время — 3.20, а на победу «Краснодара» — 2.50.

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    В прошлом сезоне «Краснодар» сыграл дома 0:0, а на выезде победил 4:1. В матче 1/16 финала Кубка России-2019 «Быки» на выезде уступили нижегородцам 0:1.

    «Быки» постараются реабилитироваться после двух обидных поражений. Прогноз: «Краснодар» не проиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.88 и ТБ 2,5 за 1.63.

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    «Пари НН» — «Краснодар»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 19.10.2022. Прогнозы на футбол. Прервут ли «Быки» в Нижнем Новгороде свою неудачную серию?
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