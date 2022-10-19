В среду, 19 октября, ЦСКА примет «Торпедо» в рамках 4-го тура группового этапа Кубка России по футболу. Матч на «ВЭБ Арене» начнется в 20:30 (мск). ЦСКА — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

В первом туре группового этапа Кубка России армейцы на выезде обыграли «Торпедо», а во 2-м — победили на своем поле «Урал» со счетом 2:1.

В 3-м туре Кубка подопечные Владимира Федорова дома победили «Сочи» (2:1), после чего в РПЛ одержали гостевую победу над подмосковными «Химками» (2:1).

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В последних матчах чемпионата России ЦСКА на своем поле сначала сыграл вничью с «Динамо» (1:1), а потом и с ЦСКА (2:2).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

С 25 очками ЦСКА идет на 3-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 26-13, у Чалова 9 голов, Карраскаль и Медина забили по 5 голов.

«Торпедо»

После домашнего поражения от ЦСКА, автозаводцы в Кубке России победили на выезде «СОчи» (3:1) и на выезде уступили «Уралу» (0:1).

Затем в чемпионате России черно-белые в гостях сыграли вничью с «Факелом» (2:2) и на выезде разошлись миром с «Пари НН» (0:0).

После этого матча команду возглавил Андрей Талалаев, под руководством которого «Торпедо» на своем поле уступило «Локомотиву» — 0:1.

Календарь и таблица РПЛ

После 13 туров РПЛ «Торпедо» с 6 очками на 16-й строчке таблицы. Разница мячей 7-24.

Прогноз и ставка

На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.42, на ничью в основное время — 4.90, а на победу «Торпедо» — 7.60.

Команды встречались в первом круге чемпионата России — автозаводцы победили со счетом 1:0.

Прогноз: ЦСКА не проиграет верховой матч .