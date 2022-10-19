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    ЦСКА поквитается с «Торпедо» за поражение в чемпионате?

    ЦСКА — «Торпедо». Ставка (к. 1.74) и прогноз на футбол, Кубок России, 19 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Торпедо»
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    ЦСКА — «Торпедо»
    В среду, 19 октября, ЦСКА примет «Торпедо» в рамках 4-го тура группового этапа Кубка России по футболу. Матч на «ВЭБ Арене» начнется в 20:30 (мск). ЦСКА — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 19 Октября 2022 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 20:30 Торпедо Торпедо
  • Москва
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    ЦСКА

    В первом туре группового этапа Кубка России армейцы на выезде обыграли «Торпедо», а во 2-м — победили на своем поле «Урал» со счетом 2:1.

    В 3-м туре Кубка подопечные Владимира Федорова дома победили «Сочи» (2:1), после чего в РПЛ одержали гостевую победу над подмосковными «Химками» (2:1).

    Коэффициенты матча ЦСКА — Торпедо

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    В последних матчах чемпионата России ЦСКА на своем поле сначала сыграл вничью с «Динамо» (1:1), а потом и с ЦСКА (2:2).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    С 25 очками ЦСКА идет на 3-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 26-13, у Чалова 9 голов, Карраскаль и Медина забили по 5 голов.

    «Торпедо»

    После домашнего поражения от ЦСКА, автозаводцы в Кубке России победили на выезде «СОчи» (3:1) и на выезде уступили «Уралу» (0:1).

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    • Затем в чемпионате России черно-белые в гостях сыграли вничью с «Факелом» (2:2) и на выезде разошлись миром с «Пари НН» (0:0).

    После этого матча команду возглавил Андрей Талалаев, под руководством которого «Торпедо» на своем поле уступило «Локомотиву» — 0:1.

    Календарь и таблица РПЛ

    После 13 туров РПЛ «Торпедо» с 6 очками на 16-й строчке таблицы. Разница мячей 7-24.

    Прогноз и ставка

    На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.42, на ничью в основное время — 4.90, а на победу «Торпедо» — 7.60.

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    Команды встречались в первом круге чемпионата России — автозаводцы победили со счетом 1:0.

    Прогноз: ЦСКА не проиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.99 и ТБ 2,5 за 1.70.

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    ЦСКА — «Торпедо»: прогноз, ставка (1.74), статистика, коэффициенты матча 19.10.2022. Прогнозы на футбол. ЦСКА поквитается с «Торпедо» за поражение в чемпионате?
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