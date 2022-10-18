В ночь на 18 октября в первом раунде плей-офф МЛС «Нью-Йорк Сити» на своем поле сыграет против «Интер Майами». Начало встречи запланировано на 02:00 по мск. «Нью-Йорк Сити» — «Интер Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Йорк Сити»

«Нью-Йорк Сити», который является действующим победителем МЛС, в текущей регулярки финишировал на третьей позиции в своей конференции, много проиграв ее победителю.

«Горожане» за 34 проведенные игры смогли победить в 16 из них, 11 встреч еще они проиграли и семь раз делили очки со своими оппонентами, забили 57 голов, пропустили — 41.

Заканчивали они первенства превосходно, выиграв последние четыре поединка. В своей последней проведенной игре регулярки коллектив одолел в гостях «Атланта Юнайтед» со счетом 2:1.

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Отметим, что львиную долю своих баллов «Нью-Йорк Сити» заработал именно в родных стенах. Он смог выиграть десять матчей из 17 при четырех ничьих и трех фиаско.

«Интер Майами»

«Интер Майами» закончил регулярное первенство на шестой позиции в этой же конференции. Отметим, что восьмую позицию он опередил всего лишь на два балла.

«Цапли» за всю турнирную дистанцию по 14 раз побеждали и уступали, а также шесть игр закончили вничью. Забить им удалось 47 мячей, а пропустили они на девять голов больше.

Заканчивали калифорнийцы регулярку домашним фиаско от «Монреаля» со счетом 1:3. До этого же они выиграли четыре поединка подряд, но в трех случаях не сохранив свои ворота на замке.

Вне родных стен в текущем сезоне «Интер Майами» выиграл всего лишь четыре поединка из 17 проведенных. Три встречи он еще свел вничью и потерпел аж десять неудач.

D истории противостояний этих команд числится шесть очных встреч, пять из которых выиграла команда из Нью-Йорка и только раз сильнее были майамцы.

Прогноз и ставка на «Нью-Йорк Сити» — «Интер Майами»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Нью-Йорк Сити» — 1.64, победа «Интер Майами» — 4.94, ничья — 4.10.

Проход: «Нью-Йорк Сити» — 1.30; «Интер Майами» — 3.45.

В данном противостоянии прогнозируем, что действующий обладатель трофея на своем поле еще в основное время справится с «Интер Маймаи», пробив при этом фору в -1.