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    Мерсисайдцы огорошат команду Гвардиолы

    «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Дерзкая ставка за 7.10 на матч АПЛ 16 октября 2022 года

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    Харви Эллиот
    «Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Манчестер Сити» в рамках 11-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 16 октября, начало — в 18:30 мск. «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Октября 2022 года
    Ливерпуль
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    •  Ливерпуль 18:30 Манчестер Сити Манчестер Сити
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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» бездарно начал сезон в АПЛ. На текущий момент команда Юргена Клоппа занимает скромное 10 место в таблице.

    Вот и в минувшем туре АПЛ «Ливерпуль» потерпел поражение. «Арсенал» оказался сильнее удачливее (3:2).

    Коэффициенты матча Ливерпуль — Манчестер Сити

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    Зато в своем предыдущем поединке команда выиграла. «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов устроил разгром «Рейнджерс» (1:7).

    Все прогнозы на АПЛ

    «Ливерпуль» традиционно удачно играет с «Манчестер Сити». Из пяти последних очных свиданий мерсисайдцы выиграли два раза при одной коллизии.

    «Манчестер Сити»

    Нынешнее 2 место в чемпионате явно идет вразрез с максимальными задачами клуба. Команда Хосепа Гвардиолы на один пункт отстает от «Арсенала».

    В минувшем туре чемпионата «Манчестер Сити» победил. Дома на запчасти был разобран «Саутгемптон» (4:0).

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  • 13/10/2022

    • Причем «Манчестер Сити» не пропускает уже в трех матчах к ряду. Правда, в последнем, в рамках группового этапа Лиги чемпионов, забить тоже не удалось — 0:0 с «Копенгагеном».

    В этом поединке «Манчестер Сити» не помогут Джон Стоунз и Кайл Уокер. Оба защитника пребывают в клубном лазарете.

    Ставка

    На победу «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 2.10, ничью букмекеры предлагают взять за 2.93, а победу «Ливерпуля» — за 3.70.

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    «Ливерпуль» постарается сыграть с максимальной эффективностью в атаке.

    «Манчестер Сити» в последнее время неудачно противостоит мерсисайдцам.

    Последний успех в Лиге чемпионов должен окрылить подопечных Клоппа. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Ливерпуля» -1.5, поставить на это можно с коэффициентом 7.10. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (7.10), статистика, коэффициенты матча 16.10.2022. Прогнозы на футбол. Мерсисайдцы огорошат команду Гвардиолы
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