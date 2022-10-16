«Ливерпуль»
«Ливерпуль» бездарно начал сезон в АПЛ. На текущий момент команда Юргена Клоппа занимает скромное 10 место в таблице.
Вот и в минувшем туре АПЛ «Ливерпуль» потерпел поражение. «Арсенал» оказался сильнее удачливее (3:2).
Коэффициенты матча Ливерпуль — Манчестер Сити
Зато в своем предыдущем поединке команда выиграла. «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов устроил разгром «Рейнджерс» (1:7).
«Ливерпуль» традиционно удачно играет с «Манчестер Сити». Из пяти последних очных свиданий мерсисайдцы выиграли два раза при одной коллизии.
«Манчестер Сити»
Нынешнее 2 место в чемпионате явно идет вразрез с максимальными задачами клуба. Команда Хосепа Гвардиолы на один пункт отстает от «Арсенала».
В минувшем туре чемпионата «Манчестер Сити» победил. Дома на запчасти был разобран «Саутгемптон» (4:0).
Причем «Манчестер Сити» не пропускает уже в трех матчах к ряду. Правда, в последнем, в рамках группового этапа Лиги чемпионов, забить тоже не удалось — 0:0 с «Копенгагеном».
В этом поединке «Манчестер Сити» не помогут Джон Стоунз и Кайл Уокер. Оба защитника пребывают в клубном лазарете.
Ставка
На победу «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 2.10, ничью букмекеры предлагают взять за 2.93, а победу «Ливерпуля» — за 3.70.
«Ливерпуль» постарается сыграть с максимальной эффективностью в атаке.
«Манчестер Сити»
Последний успех в Лиге чемпионов должен окрылить подопечных Клоппа. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Ливерпуля» -1.5, поставить на это можно с коэффициентом 7.10. Для остальных — более умеренный прогноз.