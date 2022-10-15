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    Покинут ли «лисы» последнюю строку в турнирной таблице?

    «Лестер» — «Кристал Пэлас». Ставка (к. 2.32) и прогнозы на футбол, чемпионат Англии, 15 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лестер» — «Кристал Пэлас»
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    «Лестер»
    В субботу, 15 октября, «Лестер» на своем поле примет лондонский «Кристал Пэлас» в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги. Начало — в 14:30 по мск. «Лестер» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 15 Октября 2022 года
    Лестер
  • Лестер
    •  Лестер 14:30 Кристал Пэлас Кристал Пэлас
  • Лондон
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    «Лестер»

    «Лестер» пока провально проводит этот чемпионат. Он с четырьмя набранными баллами замыкает турнирную таблицу АПЛ, отставая от безопасной строки на три очка.

    Начали «лисы» данное первенство с мирового исхода, после чего они проиграли шесть встреч подряд. Правда, в этот неудачный период они только в одном матче остались без забитого мяча.

    Коэффициенты матча Лестер — Кристал Пэлас

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    И только после перерыва на матчи сборных коллектив смог добыть первую викторию в сезоне, разгромив дома 4:0 «Ноттингем». Однако затем он снова проиграл — на выезде 1:2 «Борнмуту».

    Календарь и таблица АПЛ

    В текущем чемпионате «Лестер» пока все свои очки заработал в родных стенах. У команды за четыре проведенные игры по одной виктории и мировой, а также два проигрыша.

    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» в турнирной таблице АПЛ разместился на 15 позиции. У лондонцев на счету девять зачетных пунктов и отрыв от опасной зоны в три балла.

    Пока за всю турнирную дистанцию «стекольщики» смогли отпраздновать две виктории, а еще они по три раза уступали и делили очки со своими оппонентами. Причем забили уже десять мячей при 12 пропущенных.

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    • В минувшем туре первенства «орлы» на своей арене переиграли «Лидс» со счетом 2:1. И данной викторией они прервали свою серию без побед, которая на тот момент состояла из четырех встреч, где две были проиграны.

    Вне родных стен в данном розыгрыше Премьер-лиги «Кристал Пэлас» еще не побеждал. Он расписал две ничьи и раз уходил с поля поверженным.

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    В шести минувших очных противостояниях этих клубов четыре раза сильнее оказался «Лестер» и дважды команды делили очки между собой.

    Прогноз и ставка на «Лестер» — «Кристал Пэлас»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лестера» — 2.32, победа «Кристал Пэлас» — 3.20, ничья — 3.66.

    Прогнозируем, что в данном сражении победу «Лестера», который отлично провел свой последний домашний матч, а вот «орлы» в гостях пока выступают скромно. Плюс к этому можно добавить то, что «лисы» в последнее время весьма удачно играют против «стекольщиков».

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    «Лестер» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 15.10.2022. Прогнозы на футбол. Покинут ли «лисы» последнюю строку в турнирной таблице?
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