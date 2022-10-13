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    «Базель» забьёт и не пропустит?

    «Слован» — «Базель». Прогноз, ставка (к. 2.61) на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 4, квартет H, 13 октября 2022 года

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    Фрагмент матча «Базель» — «Лугано». Чемпионат Швейцарии
    В четверг, 13 октября «Слован» на своём поле примет «Базель». Матч 4-го тура пройдёт в группе H Лиги конференций стартует в 19:45 (мск). «Слован» — «Базель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа H 13 Октября 2022 года
    Слован
  • Либерец
    •  Слован 19:45 Базель Базель
  • Базель
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    «Слован»

    «Небесно-голубые» вернулись в борьбу за путёвки в плей-офф Лиги конференций. «Слован» в предудыщем матче еврокубка неожиданно обыграли «Базель» (2:0). ДА ещё на выезде.

    Была также домашняя ничья с «Жальгирисом» (0:0) и поражение от «Пюника» со счётом 0:2. На матч с «Базелем» в составе «Слована» не смогут выйти Грин и Шулла. Это факт может ослабить состав словацкого коллектива.

    Коэффициенты матча Слован — Базель

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    В чемпионате страны «Слован» в гостях потерпел крупного поражение от «Тренчина» (0:4). В турнирной таблице чемпион идёт на 1-м месте. У команды 25 очков в активе.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    «Базель»

    «Базель» хоть и проиграл матч 3-го тура «Словану» (0:2), всё равно сохранил лидерство в группе.

    В активе швейцарского коллектива — 6 очков. В этом розыгрыше Лиги конференций «Вильярреал» обыграл «Пюник» (3:1) и «Жальгирис» (1:0).

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  • Вчера

    • «Базель» сейчас в разобранном составе. Три футболиста сейчас с травмами. Это Лопес, Маршан и Туши. Плюс будет отсутствовать игрок Касим. Он отбывает дисквалификацтю за перебор жёлтых карточек.

    В чемпионате Швейцарии «Базель» проиграл «Лугано» (0:1). Клуб идет на 7-м месте с 12 очками.

    Прогноз и ставка

    В этой встрече букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Слована» можно поставить за 2.58, ничью оценивают в 3.42. А на успех «Базеля» можно поставить за 2.61.

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    В предстоящем поединке «Базель» по праву выглядит фаворитом и должен доказать это в игре. Швейцарцы вряд ли позволят сопернику совершить очередную мини-сенсацию.

    Наши прогноз и ставка — победа «Базеля» с коэффициентом 2.61.

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    «Слован» — «Базель»: прогноз, ставка (2.61), статистика, коэффициенты матча 13.10.2022. Прогнозы на футбол. «Базель» забьёт и не пропустит?
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