В четверг, 13 октября «Слован» на своём поле примет «Базель». Матч 4-го тура пройдёт в группе H Лиги конференций стартует в 19:45 (мск). «Слован» — «Базель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Слован»

«Небесно-голубые» вернулись в борьбу за путёвки в плей-офф Лиги конференций. «Слован» в предудыщем матче еврокубка неожиданно обыграли «Базель» (2:0). ДА ещё на выезде.

Была также домашняя ничья с «Жальгирисом» (0:0) и поражение от «Пюника» со счётом 0:2. На матч с «Базелем» в составе «Слована» не смогут выйти Грин и Шулла. Это факт может ослабить состав словацкого коллектива.

Коэффициенты матча Слован — Базель 1X2Новым игрокам 2.603.402.65Фрибет$40

В чемпионате страны «Слован» в гостях потерпел крупного поражение от «Тренчина» (0:4). В турнирной таблице чемпион идёт на 1-м месте. У команды 25 очков в активе.

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«Базель»

«Базель» хоть и проиграл матч 3-го тура «Словану» (0:2), всё равно сохранил лидерство в группе.

В активе швейцарского коллектива — 6 очков. В этом розыгрыше Лиги конференций «Вильярреал» обыграл «Пюник» (3:1) и «Жальгирис» (1:0).

«Базель» сейчас в разобранном составе. Три футболиста сейчас с травмами. Это Лопес, Маршан и Туши. Плюс будет отсутствовать игрок Касим. Он отбывает дисквалификацтю за перебор жёлтых карточек.

В чемпионате Швейцарии «Базель» проиграл «Лугано» (0:1). Клуб идет на 7-м месте с 12 очками.

Прогноз и ставка

В этой встрече букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Слована» можно поставить за 2.58, ничью оценивают в 3.42. А на успех «Базеля» можно поставить за 2.61.

В предстоящем поединке «Базель» по праву выглядит фаворитом и должен доказать это в игре. Швейцарцы вряд ли позволят сопернику совершить очередную мини-сенсацию.

Наши прогноз и ставка — победа «Базеля» с коэффициентом 2.61.