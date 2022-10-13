«Динамо» Киев сыграет на своем поле с «Ренном» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 13 октября, начало — в 19:45 мск. «Динамо» Киев — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Киев

«Динамо» Киев находится на последнем месте в своем квартете. В дуэт лидеров протиснуться будет крайне сложно, а вот за третье место еще можно побороться.

Правда, проблем у Мирчи Луческу громадье. Травмированы оба основных голкипера Георгий Бущан и Денис Бойко.

Коэффициенты матча Динамо К — Ренн 1X2Новым игрокам 4.603.701.78Фрибет$40

Предыдущий тур своего чемпионата «Динамо» Киев провело продуктивно. Киевляне не оставили шансов обороне «Руха» (3:0).

Все прогнозы на Лигу Европы

«Динамо» Киев наверняка постарается добыть победу. Киевляне имеют в своем составе Виктора Цыганкова и Виталия Буяльского, способных сделать разницу.

«Ренн»

Эта команда проводит весьма удачный отрезок. «Ренн» лишь по разнице мячей отстает от «Фенербахче», занимая 2 место в группе В.

Более того, бретонцы имеют приятную серию из трех викторий подряд. Последняя пришлась на матч Лиги 1 с «Нантом» (3:0).

А вот в первом поединке с киевлянами «Ренн» с трудом вырвал победу (2:1). Решающий мяч французы забили в самом эндшпиле встречи.

В плюс «Ренну» будет и психологический фактор. Бретонцы не расстроятся даже ничейному исходу матча.

Прогноз и ставка

На победу «Ренна» в этом матче можно поставить за 1.88, ничью букмекеры предлагают взять за 3.84, а победу «Динамо» Киев — за 4.48.

Киевлянам ничего не остается, кроме как активно идти вперед .

Бретонцы в последних матчах выглядят монолитно.

Команда Луческу обязана атаковать, дабы еще иметь шансы на попадание в евровесну. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» Киев или ничья с коэффициентом 2.03.