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    Киевляне добудут первые очки

    «Динамо» Киев — «Ренн». Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, Лига Европы, 13 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Киев — «Ренн»
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    Мирча Луческу
    «Динамо» Киев сыграет на своем поле с «Ренном» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 13 октября, начало — в 19:45 мск. «Динамо» Киев — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа B 13 Октября 2022 года
    Динамо К
  • Киев
    •  Динамо К 19:45 Ренн Ренн
  • Ренн
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    «Динамо» Киев

    «Динамо» Киев находится на последнем месте в своем квартете. В дуэт лидеров протиснуться будет крайне сложно, а вот за третье место еще можно побороться.

    Правда, проблем у Мирчи Луческу громадье. Травмированы оба основных голкипера Георгий Бущан и Денис Бойко.

    Коэффициенты матча Динамо К — Ренн

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    Предыдущий тур своего чемпионата «Динамо» Киев провело продуктивно. Киевляне не оставили шансов обороне «Руха» (3:0).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    «Динамо» Киев наверняка постарается добыть победу. Киевляне имеют в своем составе Виктора Цыганкова и Виталия Буяльского, способных сделать разницу.

    «Ренн»

    Эта команда проводит весьма удачный отрезок. «Ренн» лишь по разнице мячей отстает от «Фенербахче», занимая 2 место в группе В.

    Более того, бретонцы имеют приятную серию из трех викторий подряд. Последняя пришлась на матч Лиги 1 с «Нантом» (3:0).

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    • А вот в первом поединке с киевлянами «Ренн» с трудом вырвал победу (2:1). Решающий мяч французы забили в самом эндшпиле встречи.

    В плюс «Ренну» будет и психологический фактор. Бретонцы не расстроятся даже ничейному исходу матча.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ренна» в этом матче можно поставить за 1.88, ничью букмекеры предлагают взять за 3.84, а победу «Динамо» Киев — за 4.48.

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    Киевлянам ничего не остается, кроме как активно идти вперед.

    Бретонцы в последних матчах выглядят монолитно.

    Команда Луческу обязана атаковать, дабы еще иметь шансы на попадание в евровесну. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» Киев или ничья с коэффициентом 2.03.

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    «Динамо» Киев — «Ренн»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 13.10.2022. Прогнозы на футбол. Киевляне добудут первые очки
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