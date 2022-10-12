«Бристоль Сити» на своем поле сыграет против «Престона» в рамках 9-го тура Чемпионшипа. Матч состоится 12 октября, начало — 21:45 (мск). «Бристоль Сити» — «Престон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бристоль Сити»

«Красно-белые» после 13-ти сыгранных матчей занимают 18-е место в турнирной таблице Чемпионшипа набрав 15 очков. Команда забивала в ворота соперников 20 голов, а в свои пропустила — 21.

В последнее время «Бристоль Сити» переживает не лучшие времена и не может добыть победу в последних 5-ти матчах. В одном поединке команда не определила сильнейшего с «Ковентри Сити» сыграв вничью со счетом 0:0.

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А во всех остальных матчах «красно-белые» терпели поражения от таких соперников как «Норвич» со счетом 3:2, «Бёрнли» со счетом 2:1, «КПР» со счетом 1:2 и в последнем туре от «Бирмингема» со счетом 3:0.

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В последних 5-ти домашних поединках «Бристоль Сити» один раз потерпел поражение, один раз сыграл вничью и трижды смог одержать победы.

«Престон»

«Бело-голубые» показали результаты немного получше и смогли расположиться на 8-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа набрав 19 очков после 13-ти игр. Этот коллектив забивал 7 раз, а пропускал — 6.

У «Престона» дела идут получше и в последних трех турах розыгрыша команда ни разу не проиграла. Сначала «бело-голубые» встречались с «Сандерлендом», с которым разошлись миром со счетом 0:0.

А после этого смогли одержать победу над «Вест Бромвичем» с минимальным счетом 1:0 и так же в следующем матче вырвали победу у лидера нынешнего сезона «Норвича», переиграв его на выезде со счетом 2:3.

«Престон» лишь один раз проиграл в последних 5-ти выездных матчах. Так же команда дважды смогла одержать победы и дважды сыграла вничью со своими соперниками.

Прогноз и ставка

На победу «Бристоль Сити» в этом матче можно поставить за 2.43, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу «Престона» — за 3.09.

Прогноз — «Бристоль Сити» в данный момент находится в кризисе из которого никак не может выйти. А вот «Престон» обыгрывает даже очень сильных соперников, поэтому гости этого матча в очередной раз заберут 3 очка у соперника.

Ставка — Победа «Престона» за 3.09.