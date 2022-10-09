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    «Арсенал» и «Ливерпуль» будут осторожничать

    «Арсенал» — «Ливерпуль». Дерзкая ставка за 5.00 на матч АПЛ 9 октября 2022 года

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    Габриэль Жезус
    «Арсенал» сыграет на своем поле с «Ливерпулем» в рамках 10-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 9 октября, начало — в 18:30 мск. «Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 09 Октября 2022 года
    Арсенал Лондон
  • Лондон
    •  Арсенал Лондон 18:30 Ливерпуль Ливерпуль
  • Ливерпуль
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    «Арсенал»

    Лондонцы в нынешнем сезоне вполне способны покорить вершину. На ней команда Микеля Артеты и находится на данный момент.

    Да и в Лиге Европы «канониры» выглядят мощно. В своей группе лондонцы также лидируют, набрав 6 очков в двух матчах.

    Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Ливерпуль

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    В своем предыдущем поединке команда выглядела монолитно. «Арсенал» уверенно переиграл «Буде-Глимт» (3:0).

    Все прогнозы на АПЛ

    «Арсенал» традиционно неудачно играет с «Ливерпулем». Из пяти последних очных свиданий «канониры» проиграли четыре раза.

    «Ливерпуль»

    Мерсисайдцы переживают непростой этап переформатирования. Команда Юргена Клоппа сейчас находится лишь на 9 месте в таблице.

    В минувшем туре чемпионата «Ливерпуль» потерял два очка. Дома команда не сумела справиться с «Брайтоном» (3:3).

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    • Зато после того «Ливерпуль» победил в матче Лиги чемпионов. На родной арене подопечные Клоппа оставили ни с чем «Рейнджерс» (2:0).

    В этом поединке «Ливерпуль» постарается исправиться за предыдущие неудачи в чемпионате. Лишь две победы в семи матчах — явно не лучший показатель для такого клуба.

    Ставка

    На победу «Арсенала» в этом матче можно поставить за 2.50, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Ливерпуля» — за 2.62.

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    «Арсенал» может испытать трудности с преодолением оборонительных редутов гостей.

    «Ливерпуль» в нынешнем сезоне не блещет.

    Обе команды явно будут осторожничать. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал меньше 1.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (5.00), статистика, коэффициенты матча 09.10.2022. Прогнозы на футбол. «Арсенал» и «Ливерпуль» будут осторожничать
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