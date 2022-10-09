«Арсенал»
Лондонцы в нынешнем сезоне вполне способны покорить вершину. На ней команда Микеля Артеты и находится на данный момент.
Да и в Лиге Европы «канониры» выглядят мощно. В своей группе лондонцы также лидируют, набрав 6 очков в двух матчах.
Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Ливерпуль
В своем предыдущем поединке команда выглядела монолитно. «Арсенал» уверенно переиграл «Буде-Глимт» (3:0).
«Арсенал» традиционно неудачно играет с «Ливерпулем». Из пяти последних очных свиданий «канониры» проиграли четыре раза.
«Ливерпуль»
Мерсисайдцы переживают непростой этап переформатирования. Команда Юргена Клоппа сейчас находится лишь на 9 месте в таблице.
В минувшем туре чемпионата «Ливерпуль» потерял два очка. Дома команда не сумела справиться с «Брайтоном» (3:3).
Зато после того «Ливерпуль» победил в матче Лиги чемпионов. На родной арене подопечные Клоппа оставили ни с чем «Рейнджерс» (2:0).
В этом поединке «Ливерпуль» постарается исправиться за предыдущие неудачи в чемпионате. Лишь две победы в семи матчах — явно не лучший показатель для такого клуба.
Ставка
На победу «Арсенала» в этом матче можно поставить за 2.50, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Ливерпуля» — за 2.62.
«Арсенал» может испытать
«Ливерпуль» в нынешнем сезоне не блещет.
Обе команды явно будут осторожничать. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал меньше 1.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.