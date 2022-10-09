«Арсенал» на своем поле сыграет против «Ливерпуля» в рамках 10-го тура АПЛ. Матч состоится 9 октября, начало — 18:30 (мск). «Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

«Канониры» превосходно начали новый сезон и в данный момент занимают первое место в турнирной таблице АПЛ набрав 21 очко. Команда забила соперникам 20 голов, а в свои ворота пропустила — 8.

В нынешнем розыгрыше «Арсенал» лишь единожды потерял очки и произошло это в матче 6-го тура против «Манчестер Юнайтед», которому лондонцы проиграли на выезде со счетом 3:1.

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А в остальных встречах «канониры» уверенно забрали очки у таких соперников как «Тоттенхэм» (3:1), «Брентфорд» (0:3), «Астон Вилла» (2:1), «Фулхэм» (2:1), «Борнмут» (0:3), «Лестер» (4:2) и «Крисал Пэлас» (0:2).

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В Лиге Европы у «Арсенала» дела идут так же хорошо и в двух матчах «канониры» добыли две победы над «Цюрихом», обыграв его на выезде со счетом 1:2 и над «Будё-Глимт» на домашней арене со счетом 3:0.

«Ливерпуль»

У «красных» в этом сезоне дела дут не так хорошо и после 7-ми сыгранных матчей команда располагается на 9-м месте в турнирной таблицы чемпионата Англии набрав 10 очков. Этот коллектив забивал 18 раз, а пропускал — 9.

«Ливерпуль», наоборот, смог набрать по 3 очка лишь в двух матчах нынешнего розыгрыша. Сначала «красные» разгромили «Борнмут» со счетом 9:0, а после опять таки на своем поле выиграли «Ньюкасл Юнайтед» со счетом 2:1.

Так же у «Ливерпуля» на счету имеется четыре ничейных результата с такими оппонентами как «Фулхэм» (2:2), «Кристал Пэлас» (1:1), «Эвертон» (0:0) и «Брайтон» (3:3). И проиграли «красные» на выезде «Манчестер Юнайтеду» со счетом 2:1.

В Лиге Чемпионов «Ливерпуль» так же стартовал не совсем удачно проиграв «Наполи» с разгромным счетом 4:1, но после этого смог реабилитироваться одержав две победы подряд над «Аяксом» (2:1) и «Рейнджерсом» (2:0).

Прогноз и ставка

На победу «Арсенала» в этом матче можно поставить за 2.61, ничью букмекеры предлагают взять за 3.90, а победу «Ливерпуля» — за 2.66.

Прогноз — «Ливерпуль» продолжает являться самой нестабильной командой Англии в этом году и так же имеет значение то, что у «красных» несколько ключевых игроков находятся в лазарете.

А вот «Арсенал», наоборот, в данный момент прибывает в самой лучшей своей форме и отбирает очки у всех на своем пути, что и сделает в очередном домашнем поединке.

Ставка — Победа «Арсенала» за 2.61.